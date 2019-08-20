Нетаньяху анонсував представництво України в Єрусалимі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що його візит до Києва "приносить ... представництво України в Єрусалимі". Про це він сказав у своєму спеціальному відеозверненні, опублікованому на Facebook.

Так, глава ізраїльського уряду записав спеціальне відеозвернення, аби прокоментувати інцидент навколо своєї дружини Сари, яка викинула хліб під час церемонії вітання у Києві. Він підкреслив, що його жінка поважає Україну і навіть прибула до Києва в одязі жовто-блакитних кольорів.

"Я перебуваю з історичним візитом в Україні, але сумніваюся, чи отримав він освітлення в ЗМІ, якби не "інцидент із хлібом"… Візит, який приносить договір про зону вільної торгівлі, представництво України в Єрусалимі", - зазначив Нетаньяху.

Офіс президента поки не коментував слова прем'єр-міністра Ізраїлю.

Нагадаємо, в ході зустрічі президента Володимира Зеленського і прем'єра Ізраїлю, держави домовилися розширити зону вільної торгівлі на сферу послуг. За словами президента України, сукупний товарообіг між Україною і Ізраїлем становить 1 мільярд доларів.

Як писало РБК-Україна, Зеленський зазначив, що Україна очікує ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем після обрання нового складу Кнесету на виборах 17 вересня.

Додамо також, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху анонсував відкриття IT-центрів у Києві та Єрусалимі.