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Украина ожидает ратификацию соглашения о свободной торговле Израилем после 17 сентября

Новости » Политика    19.08.2019 - 23:49
Украина ожидает ратификацию соглашения о свободной торговле Израилем после 17 сентября
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент Украины заявил о новом уровне сотрудничества Украины и Израиля

Украина ожидает ратификации Соглашения о свободной торговле с Израилем после избрания нового состава Кнессета на выборах 17 сентября. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с израильским премьером Беньямином Нетаньяху, передает РБК-Украины со ссылкой на Facebook президента.

По словам Зеленского, благодаря торговому соглашению между Украиной и Израилем увеличатся объемы торговли между странами.

Президент добавил, что подписаны четыре важных документа, которые расширят контакты между Украиной и Израилем в образовании, культуре и спорте, также ожидается тесное сотрудничество в агросекторе.

"Я пригласил израильские компании приходить работать в Украину: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ИТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня - самое привлекательное место для стратегических инвесторов", - сообщил он.

Напомним, в начале августа Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийсоглашениеИзраильсвободная торговля
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