Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал открытие IT-центров в Киеве и Иерусалиме. Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Украине много талантов и больших возможностей, которыми "надо пользоваться".

Он отметил, что израильские компании работают в Украине и сотрудничают с около 50 тыс. украинскими компьютерными инженерами, математиками, учеными и теми, кто вовлечен в сферу современных технологий.

"Мы видим и таланты, и большие возможности. И нам надо пользоваться этими возможностями. Поэтому в течение этого визита были приняты решения, которые собственно могут нам только помочь в использовании этих возможностей на будущее", - сообщил Нетаньяху.

Также отметил Нетаньяху, что и в Киеве, и в Иерусалиме надо открывать специализированные центры высокотехнологичного развития.

"Таким образом, мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев к нашей индустрии высоких технологий, потому что мы будем делать совместные инвестиции в эту сферу здесь, в Украине. Мы не только думаем об этом, но и мы будем способствовать этому. Итак, мы расширяем соглашение о зоне свободной торговли и будем открывать специальные центры в столицах наших стран. Я считаю, что это нам обеспечит быстрое движение вперед", - подчеркнул он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и Израиль договорились решить проблему с отказами в пропуске граждан на границе двух стран. Как отметил Зеленский, в последнее время обе страны активно сотрудничают в миграционной сфере, в частности, в вопросе многочисленных отказов гражданам Украины в'въезд в Израиль.

Кроме того, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоялось подписание ряда двусторонних соглашений между Украиной и Израилем. В частности, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля по сотрудничеству в области сельского хозяйства, соглашение между Минобразования и науки Украины и Министерством образования Израиля о содействии изучению языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях Израиля