Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху анонсував відкриття IT-центрів в Києві та Єрусалимі. Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Україні багато талантів і великих можливостей, якими "треба користатися".

Він зазначив, що ізраїльські компанії працюють в Україні та співпрацюють з близько 50 тис. українських комп'ютерних інженерів, математиків, науковців та тими, хто залучений до сфери сучасних технологій.

"Ми бачимо і таланти, і великі можливості. І нам треба користатися цими можливостями. Тому протягом цього візиту були прийняті рішення, які власне можуть нам тільки посприяти у використанні цих можливостей на майбутнє", - повідомив Нетаньягу.

Також зазначив Нетаньягу, що і в Києві, і в Єрусалимі треба відкривати спеціалізовані центри високотехнологічного розвитку.

"Таким чином, ми будемо обмінюватись технологіями і залучати українців до нашої індустрії високих технологій, бо ми будемо робити спільні інвестиції в цю сферу тут, в Україні. Ми не тільки думаємо про це, але й ми будемо сприяти цьому. Отже, ми розширюємо угоду про зону вільної торгівлі і будемо відкривати спеціальні центри в столицях наших країн. Я вважаю, що це нам забезпечить швидкий рух вперед", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна та Ізраїль домовилися вирішити проблему з відмовами у пропуску громадян двох країн на кордоні. Як зазначив Зеленський, останнім часом обидві країни активно співпрацюють в міграційній сфері, зокрема, в питанні численних відмов громадянам України на в'їзд в Ізраїль.

Крім того, у присутності президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху відбулося підписання ряд двосторонніх угод між Україною та Ізраїлем. Зокрема, було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій Ізраїлю щодо співпраці в галузі сільського господарства, угоду між Міносвіти і науки України та Міністерством освіти Ізраїлю про сприяння вивченню мови іврит у закладах освіти України та вивченню української мови у закладах освіти Ізраїлю.