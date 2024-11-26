Нетаньягу заявив, що сьогодні представить угоду про припинення вогню у Лівані

Як повідомляє видання, Нетаньягу заявив, що "Хезболла" вже не та", а Ізраїль відкинув угруповання "на десятиліття назад".

"Ми знищили більшість ракет і снарядів. Ми вбили тисячі терористів, знищили підпілля і терористичну інфраструктуру біля наших кордонів. Все це "звучало як наукова фантастика" ще три місяці тому, але "ми зробили це", - наголосив він.

Прем'єр Ізраїлю також заявив, що він "сповнений рішучості" зберегти життя та безпеку ізраїльських солдатів.

"Саме тому сьогодні ввечері я представлю на розгляд кабінету міністрів план припинення вогню у Лівані", - сказав він.

За словами Нетаньягу, тривалість припинення вогню "залежить від того, що відбувається у Лівані".

Він зазначив, що Ізраїль "має порозуміння зі США" і збереже за собою "повну свободу проведення військових операцій, якщо "Хезболла" спробує напасти".

"Якщо "Хезболла" спробує напасти на нас, якщо вона озброїться і відновить інфраструктуру біля кордону - ми атакуємо. Якщо вони запустять ракети, якщо вони прокопають великі тунелі - ми атакуємо", - наголосив ізраїльський прем'єр.