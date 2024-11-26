Що передбачає угода між Ізраїлем та "Хезболлою" і чи можливий тривалий мир

Ізраїль та терористи з "Хезболли" фіналізують угоду про перемир'я, яка має завершити активну фазу бойових дій в Лівані та обстрілів півночі Ізраїлю.

РБК-Україна розповідає, що стоїть за цією угодою, яку роль в ній відіграють США та які вона матиме наслідки для Ізраїлю і Близького Сходу.

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Після перемоги на виборах у США Дональда Трампа активізувались переговори не лише щодо завершення російсько-української війни. На Близькому Сході Ізраїль з одного боку та угруповання "Хезболла" і офіційний уряд Лівану з іншого – також близькі до перемир'я.

За повідомленнями ізраїльських та ліванських медіа, основні пункти угоди вже погоджені, залишається їх схвалити на рівні урядів Ізраїлю та Лівану. Перемир'я має завершити черговий етап конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою", який почався у жовтні минулого року.

Чому Ізраїль проводить військову операцію в Лівані

"Хезболла" – організація, що одночасно є політичною партією в Лівані та військовим і терористичним угрупуванням, майже одноосібно контролює південь країни. "Хезболла" активізувала обстріли північних районів Ізраїлю в жовтні 2023 року, коли Ізраїль розпочав військову операцію проти терористів ХАМАС у Секторі Газа.

Операція проти ХАМАС стала відповіддю на напад цього угруповання 7 жовтня, під час якої загинуло близько 1200 та захоплено в полон понад 250 осіб. "Хезболла" негайно оголосила про свою солідарність з ХАМАС і фактично відкрила другий фронт, почавши інтенсивно обстрілювати північні райони Ізраїлю. Внаслідок цих обстрілів звідти було евакуйовано понад 60 тисяч місцевих мешканців.

У вересні цього року Ізраїль різними способами ліквідував майже все керівництво "Хезболли", активізував авіаудари по об'єктах угрупування. 30 вересня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію проти "Хезболли" на півдні Лівану.

Попри задекларовані успіхи ізраїльської армії, "Хезболла" не припиняє обстріли. Починаючи з кінця жовтня, США в особі спецпредставника Амоса Хохштейна докладають зусиль, аби між Ізраїлем, "Хезболлою" та Ліваном уклали перемир'я.

Що передбачає угода

Раніше видання Haaretz повідомляло, що домовленість включає три етапи: перемир'я, після чого "Хезболла" виведе свої сили на північ від ліванської річки Літані; вихід Ізраїлю з південного Лівану; і, нарешті, ізраїльсько-ліванські переговори щодо демаркації спірних прикордонних районів.

За даними ізраїльського 12 телеканалу, в Єрусалимі не мають наміру створювати буферну зону на території Лівану, подібну до тої, яка існувала під час попередньої військової операції в Лівані з 1982 по 2000 роки.

Об'єкти "Хезболли" під ударом ізраїльської авіації у південному Бейруті (фото: Getty images).

Як повідомляє Haaretz, Ізраїль очікує отримати листа від Вашингтона, який підтверджує його право на застосування сили, якщо "Хезболла" порушить умови припинення вогню на тлі бездіяльності ліванських та міжнародних сил.

Кінцевою метою ізраїльської операції в Лівані був розгром військової, цивільної та економічної інфраструктури "Хезболли". А також забезпечення повної відсутності озброєння та бойовиків цього угруповання в колишній зоні безпеки, тобто між міжнародно визнаним ізраїльсько-ліванським кордоном та річкою Літані.

"Тепер уже не говорять про знищення "Хезболли", а про створення умов, за яких жителі північних поселень зможуть повернутися додому. Треба сказати, що жителі північних поселень, м'яко кажучи, не дуже вірять у те, що ця угода забезпечить їхню безпеку", – сказав у коментарі РБК-Україна ізраїльський політолог, професор Університету Бар-Ілан Зеєв Ханін.

Контролювати припинення вогню має міжнародний орган під егідою США та інших держав. Він має діяти на основі резолюції Ради безпеки ООН №1701, ухваленої ще в 2006 році за підсумками Другої ліванської війни.

"Після Другої Ліванської війни резолюція Радбезу ООН 1701 передбачала відведення "Хезболли" за річку Літані та відсутність на цій території будь-якої зброї, крім офіційної армії Лівану. Але уряд Лівану вже заявив, що "Хезболла" – наші брати", і вона з ними, природно, на користь Ізраїлю конфліктувати не буде", – сказав виданню Ханін.

За його словами, залишається тільки гадати, чого в цих домовленостях більше: політики, геополітики чи прагматичних міркувань.

Чи втримається перемир'я надовго

Нетаньяху планує подати угоду громадськості таким чином, що перемир’я не є компромісом, натомість воно вигідне Ізраїлю, повідомляє телекомпанія Kan.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що угода про припинення вогню з Ліваном буде залежати від примусових заходів, які дозволять роззброїти "Хезболлу" і залишити її подалі від кордону.

"Перевіркою будь-якої угоди будуть не слова чи формулювання, а лише виконання двох основних пунктів, – заявив Саар у парламенті Ізраїлю, – перше – це перешкодити "Хезболлі" рухатися на південь за річку Літані, а друге – перешкодити "Хезболлі' відновити свої сили та переозброїтися в усьому Лівані".

За словами Ханіна, в частині ізраїльського суспільства і політикуму є переконання, що наступний шанс добити Хезболлу може з'явитися нескоро. Тому існує опозиція перемир'ю. Зокрема, це ультраправі члени коаліції: міністр фінансів Бецалель Смотрич та міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір. Втім, сумнівно, що вони таки заблокують угоду.

"Буде багато всяких слів, і небагато дій. Якщо блокувати угоду – значить, війти з уряду Вийти з уряду означає розвал коаліції та вибори. Ці вибори панам Смотричу та Бен-Гвіру нічого доброго не обіцяють", – зазначив Ханін.

Додатково на усі сторони конфлікту тиснуть США. При цьому, за словами політолога, мова йде і про Байдена, і про Трампа.

"Трамп заявив, що він повертається до влади не для того, щоб починати війни, а щоб їх закінчувати. І в Східній Європі, і конфлікти в Східній Азії, і ось на Близькому Сході теж. Нетаньяху міг відкрито пікіруватися з Байденом. А з Трампом він відкрито конфліктувати не може. Тому він йому готує подарунок на інавгурацію – завершення військових дій у Лівані”, – сказав Ханін.

Видання The Times of Israel з посиланням на неназваного чиновника в Єрусалимі повідомляє: Ізраїль вирішив, що в нього немає іншого вибору, як погодитися на припинення вогню, частково через побоювання, що адміністрація США може покарати Ізраїль резолюцією Ради Безпеки ООН в останні тижні. Раніше ж будь-які антиізраїльські резолюції блокувалися Штатами через право вето.

Прямо зараз відбувається фінальний раунд боротьби за посилення своїх переговорних позицій. Ізраїльські війська вперше з 2000 року таки дійшли до берегів річки Літані, а Хезболла у свою чергу продовжує обстрілювати Ізраїль.