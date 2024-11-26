Нетаньяху заявил, что сегодня представит соглашение о прекращении огня в Ливане

Как сообщает издание, Нетаньяху заявил, что "Хезболла" уже не та", а Израиль откинул группировку "на десятилетие назад".

"Мы уничтожили большинство ракет и снарядов. Мы убили тысячи террористов, уничтожили подполье и террористическую инфраструктуру у наших границ. Все это "звучало как научная фантастика" еще три месяца назад, но "мы сделали это", - подчеркнул он.

Премьер Израиля также заявил, что он "полнен решимости" сохранить жизнь и безопасность израильских солдат.

"Именно поэтому сегодня вечером я представлю на рассмотрение кабинета министров план прекращения огня в Ливане", - сказал он.

По словам Нетаньяху, продолжительность прекращения огня "зависит от того, что происходит в Ливане".

Он отметил, что Израиль "имеет взаимопонимание с США" и сохранит за собой "полную свободу проведения военных операций, если "Хезболла" попытается напасть".

"Если "Хезболла" попытается напасть на нас, если она вооружится и возобновит инфраструктуру у границы - мы атакуем. Если они запустят ракеты, если они прокопают большие тоннели - мы атакуем", - подчеркнул израильский премьер.