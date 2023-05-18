Білий дім має намір помирити Ізраїль та Саудівську Аравію, - ЗМІ
Адміністрація президента США Джо Байдена має намір зробити "поштовх" для досягнення мирної угоди між Саудівською Аравією та Ізраїлем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами американських чиновників, Білий дім хоче направити дві країни до мирного процесу в наступні шість-сім місяців до того, як Джо Байден буде зайнятий підготовкою до виборів.
Як повідомляє видання з посиланням на американських чиновників, минулого тижня помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван та наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман зустрілися в Джідді. Вони, зокрема, обговорили нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.
Повідомляється, що Саудівська Аравія хоче укласти мирну угоду з Ізраїлем під час президентства Джо Байдена. За їхніми словами, така угода отримає більше підтримки серед американських політиків і демократи, критично налаштовані стосовно Саудівської Аравії, скоріше підтримають її за президента-демократа.
У лютому цього року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що примирення Ізраїлю із Саудівською Аравією могло б закінчити арабо-ізраїльський конфлікт.
Раніше повідомлялося, що Іран та Саудівська Аравія домовилися про нормалізацію дипломатичних відносин. Країни вирішили поновити роботу посольств.
Також ми писали, що Саудівська Аравія просить США надати гарантії безпеки та допомогти у розвитку своєї цивільної ядерної програми.
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