Делегація Ізраїлю вперше завітала до Саудівської Аравії: про що говорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Повідомляється, що причиною візиту є засідання Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО у Саудівській Аравії. За словами представника Ізраїлю, в Ер-Ріяді знаходяться ізраїльські дипломати, представники міністерства освіти, а також голова Управління у справах давнини Ізраїлю.

За даними ЗМІ, на зустрічі Ізраїль має намір виступити проти планів включення Єрихона до палестинського списку об'єктів Світової спадщини. Хоча ізраїльська держава припинила членство в ЮНЕСКО у 2019 році, оскільки вважає організацію упередженою стосовно Ізраїлю, вона бере участь у засіданні як спостерігач.

Мирна угода між Ізраїлем і Саудівською Аравією

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена має намір зробити "поштовх" для досягнення мирної угоди між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

У лютому цього року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що примирення Ізраїлю із Саудівською Аравією могло б закінчити арабо-ізраїльський конфлікт.