Нетаньягу вимагає остаточно ліквідувати загрозу з боку Ірану

Нетаньягу знову публічно попередив про небезпеку можливого застосування ядерної зброї проти Ізраїлю. Це він зробив під час виступу, присвяченого формуванню нового уряду - вже після зустрічі з лідером опозиції Гаді Айзенкотом.

За словами глави ізраїльського уряду, іранський режим, який прагне знищити Ізраїль, знову працює над відновленням своєї ядерної програми.

Він підкреслив, що режим, який не вагався вбивати тисячі власних громадян, так само не вагатиметься застосувати ядерну зброю проти Ізраїлю, щойно йому вдасться відновити збагачення урану та прискорити розробку ядерного озброєння.

"Ми повинні раз і назавжди усунути цю екзистенційну загрозу, що нависла над нами", - заявив Нетаньягу, маючи на увазі Іран.

Як зазначається, зустріч із Гаді Айзенкотом лише посилила переконання прем'єра в необхідності створення уряду національної єдності.

За результатами минуломісячних парламентських виборів, партія Нетаньягу "Лікуд" разом із союзниками отримала 53 місця в Кнесеті. Політична сила Айзенкота "Яшар" та її союзники здобули 48 мандатів, а арабська коаліція - 19. Для формування уряду необхідно заручитися підтримкою щонайменше 61 депутата.

Нетаньягу висловив занепокоєння через можливість того, що Айзенкот об'єднається з арабською коаліцією для створення уряду, який він назвав "крихким і небезпечним". Ізраїльський прем'єр назвав представників арабських партій "прихильниками тероризму", а раніше також звинуватив їх у тому, що вони "вкрали вибори".