RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Нетаньяху требует окончательно ликвидировать угрозу со стороны Ирана

20:33 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Беньямин Нетаньяху (Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости окончательно устранить угрозу со стороны Ирана. Он утверждает, что Тегеран снова пытается возобновить ядерную программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Нетаньяху вновь публично предупредил об опасности возможного применения ядерного оружия против Израиля. Об этом он заявил во время выступления, посвященного формированию нового правительства, после встречи с лидером оппозиции Гади Айзенкотом.

По словам главы израильского правительства, иранский режим, стремящийся уничтожить Израиль, вновь работает над восстановлением своей ядерной программы.

Он подчеркнул, что режим, который не колебался убивать тысячи собственных граждан, так же не станет сомневаться в применении ядерного оружия против Израиля, если ему удастся возобновить обогащение урана и ускорить разработку ядерного вооружения.

"Мы должны раз и навсегда устранить нависшую над нами экзистенциальную угрозу", - заявил Нетаньяху, имея в виду Иран.

Как указано, встреча с Гади Айзенкотом лишь укрепила убеждение премьера в необходимости создания правительства национального единства.

По результатам прошлогодних парламентских выборов партия Нетаньяху "Ликуд" вместе с союзниками получила 53 места в Кнессете. Политическая сила Айзенкота "Яшар" и ее союзники получили 48 мандатов, а арабская коалиция - 19. Для формирования правительства необходимо заручиться поддержкой не менее 61 депутата.

Нетаньяху выразил обеспокоенность возможностью того, что Айзенкот объединится с арабской коалицией для создания правительства, которое он назвал "хрупким и опасным". Израильский премьер назвал представителей арабских партий "сторонниками терроризма", а ранее также обвинил их в том, что они "украли выборы".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИзраильИранЯдерное оружие