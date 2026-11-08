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Президент Ізраїлю про рішення Трампа припинити допомогу: "Як грім серед ясного неба"

06:04 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Президент Ізраїлю про рішення Трампа припинити допомогу: "Як грім серед ясного неба" Фото: президент Ізраїлю Іцхак Герцог (Getty Images)
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Трамп оголосив, що США цього року припинять військову допомогу Ізраїлю, на два роки раніше, ніж передбачала угода. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог зізнався, що рішення стало для нього громом серед ясного неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Про припинення допомоги Трамп заявив 3 листопада, у день проміжних виборів, в інтерв'ю Fox News. Подробиць він майже не навів.

"Ізраїль для нас номер один, ми даємо йому більше, ніж будь-кому, і він більше цього не потребує", - сказав президент США.

Чинний меморандум про взаєморозуміння між країнами діє до 2028 року. Він передбачає, що Ізраїль щороку отримує 3,8 млрд доларів на закупівлю американської зброї.

Герцог розповів про своє занепокоєння під час зустрічі з партією "Яшар" Гаді Айзенкота, головного суперника Біньяміна Нетаньягу.

"Питання американської допомоги дуже мене турбує, і воно впало на мене як грім серед ясного неба", - заявив президент.

Сам Нетаньягу рішення Трампа публічно не прокоментував.

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі заявив, що з'ясовує подробиці рішення. Він виступив на захист військової допомоги, яка стає дедалі менш популярною і серед демократів, і серед республіканців.

Хакабі також не погодився з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Той заявив, що відносини з Ізраїлем стали однією з причин поразки республіканців на виборах.

Політична ситуація в Ізраїлі змінюється швидко. 7 листопада Герцог доручив Гаді Айзенкоту сформувати новий уряд. Перед цим президент провів консультації з представниками всіх партій нового парламенту та зустрівся з Нетаньягу й Айзенкотом. Що може означати прихід до влади в Ізраїлі опозиції для Києва, РБК-Україна розбирало в окремому матеріалі.

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