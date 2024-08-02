США готові захистити Ізраїль від атак балістичних ракет і беспілотників ісламістів
Президент США Джо Байден підтвердив готовність Вашингтону підтримати оборону Ізраїлю від терористичних ісламських рухів на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Зазначається, що Байден провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час діалогу, президент підтвердив свою відданість безпеці Ізраїлю від усіх загроз з боку Ірану, зокрема від його маріонеткових терористичних угруповань ХАМАС, "Хезболла" та хуситів.
Також Байден обговорив зусилля з підтримки оборони Ізраїлю від загроз, зокрема від балістичних ракет і безпілотників, включно з новими оборонними військовими розгортаннями США.
Разом з цим президент США наголосив Нетаньягу на важливості спроб деескалації напруженості в регіоні. До заклику також приєдналася віце-президент і ймовірний кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс.
Загроза масштабної війни на Близькому Сході
Після вбивства ізраїльською армією у Тегерані одного з лідерів уруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії, а в Бейруті командира угруповання "Хезболла" Фуада Шукра, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї анонсував прямий воєнний удар по Ізраїлю.
У ЗМІ не виключили, що Іран та його маріонетки можуть масовано атакувати Ізраїль упродовж 72 годин.
Про те, чи переростуть події на Близькому Сході у масштабнішу війну - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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