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США готові захистити Ізраїль від атак балістичних ракет і беспілотників ісламістів

П'ятниця 02 серпня 2024 01:41
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США готові захистити Ізраїль від атак балістичних ракет і беспілотників ісламістів Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Джо Байден підтвердив готовність Вашингтону підтримати оборону Ізраїлю від терористичних ісламських рухів на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Зазначається, що Байден провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час діалогу, президент підтвердив свою відданість безпеці Ізраїлю від усіх загроз з боку Ірану, зокрема від його маріонеткових терористичних угруповань ХАМАС, "Хезболла" та хуситів.

Також Байден обговорив зусилля з підтримки оборони Ізраїлю від загроз, зокрема від балістичних ракет і безпілотників, включно з новими оборонними військовими розгортаннями США.

Разом з цим президент США наголосив Нетаньягу на важливості спроб деескалації напруженості в регіоні. До заклику також приєдналася віце-президент і ймовірний кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс.

Загроза масштабної війни на Близькому Сході

Після вбивства ізраїльською армією у Тегерані одного з лідерів уруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії, а в Бейруті командира угруповання "Хезболла" Фуада Шукра, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї анонсував прямий воєнний удар по Ізраїлю.

У ЗМІ не виключили, що Іран та його маріонетки можуть масовано атакувати Ізраїль упродовж 72 годин.

Про те, чи переростуть події на Близькому Сході у масштабнішу війну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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