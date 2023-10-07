UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нетаньягу про ситуацію в Ізраїлі в бесіді з Байденом: буде потрібна потужна кампанія

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Президент США Джо Байден зателефонував ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньяху на тлі нападів ХАМАС. І пообіцяв йому підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Повідомляється, що Байден у телефонній розмові заявив, що США підтримують Ізраїль та його право на самооборону.

Нетаньяху подякував Байдену і сказав йому, що "буде потрібна тривала і потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".

 

 

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішніх атак терористів ХАМАС в Ізраїлі загинули більше 100 людей, сотні отримали поранення. Палестинська сторона заявляє також про понад сотню загиблих в результаті ударів Ізраїлю у відповідь.

Згідно з планами силовиків, Армія оборони Ізраїлю має зачистити райони, куди проникли терористи, до кінця дня.

Детальніше про ескалацію - в онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НетаньяхуХАМАСДжозеф БайденІзраїль