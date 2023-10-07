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Нетаньяху о ситуации в Израиле в беседе с Байденом: потребуется мощная кампания

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Президент США Джо Байден позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху на фоне нападений ХАМАС. И пообещал ему поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что Байден в телефонном разговоре заявил, что США поддерживают Израиль и его право на самооборону.

Нетаньяху поблагодарил Байдена и сказал ему, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".

 

 

Напомним, в результате сегодняшних атак террористов ХАМАС в Израиле погибли больше 100 человек, сотни получили ранения. Палестинская сторона заявляет тоже о более сотни погибших в результате ответных ударов Израиля.

Согласно планам силовиков, Армия обороны Израиля должна зачистить районы, куда проникли террористы, до конца дня.

Подробнее об эскалации - в онлайне РБК-Украина.

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НетаньяхуХАМАСДжозеф БайденИзраиль