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Нетаньягу прокомментировал ликвидацию Сулеймани

Новости » Политика     03.01.2020 - 15:10
Нетаньягу прокомментировал ликвидацию Сулеймани
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

По словам Нетаньягу, Сулеймани несет ответственность за гибель ни в чем не повинных американцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу прокомментировал ликвидацию Военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.

Нетаньягу заявил, что Соединенные Штаты имеют право защищать себя и что Сулеймани несет ответственность за гибель ни в чем не повинных американцев.

"Трамп заслуживает нашей признательности, и мы поддерживаем США", - заявил он.

Напомним, ночью 3 января три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрелов погибли восьмь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Позже в Пентагоне подтвердили причастность США к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа "Кудс" генерала Касима Сулеймани.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма" операцию Вооруженных сил США в Багдаде, в ходе которой был убит генерал-майор Касем Сулеймани.

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