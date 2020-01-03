Нетаньягу прокоментував ліквідацію Сулеймані

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

За словами Нетаньягу, Сулеймані несе відповідальність за загибель ні в чому не винних американців

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував ліквідацію Військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранськими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Нетаньягу заявив, що Сполучені Штати мають право захищати себе і що Сулеймані несе відповідальність за загибель ні в чому не винних американців.

"Трамп заслуговує нашої вдячності, і ми підтримуємо США", - заявив він.

Нагадаємо, вночі 3 січня три ракетні удари були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули восьмеро людей, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Пізніше в Пентагоні підтвердили причетність США до ракетним ударам по околицях аеропорту в Багдаді і загибелі командира іранського спецназу "Кудс" генерала Касіма Сулеймані.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав "актом міжнародного тероризму" операцію Збройних сил США в Багдаді, в ході якої був убитий генерал-майор Касем Сулеймані.