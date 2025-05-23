Нетаньягу призначив нового главу спецслужби Ізраїлю та розпалив протести у країні

У четвер, 22 травня, глава уряду призначив новим директором Служби внутрішньої безпеки Шин-Бет (Шабак) генерал-майора Давіда Ціні. Це рішення було ухвалене всупереч юридичним рекомендаціям генерального прокурора та загострило конфлікт навколо звільнення попереднього керівника відомства Ронена Бара.

Генерал-майор Ціні, якому 51 рік, наразі очолює Управління підготовки Армії оборони Ізраїлю та командує Корпусом Генерального штабу. Він понад три десятиліття служить у війську та має досвід командування елітними підрозділами ЦАХАЛу, хоча його призначення на посаду голови Шин-Бет вважається нетиповим, адже він не є вихідцем із самої спецслужби.

Попередній директор ізраїльської спецслужби Ронен Бар у квітні оголосив про намір в середині червня піти у відставку. Це сталося після спроби його звільнення з боку прем’єра, яка викликала резонанс у суспільстві й судову тяганину.

До Верховного суду було подано низку петицій, автори яких вказували на порушення процедури звільнення та можливий конфлікт інтересів. У середу, 21 травня, суд став на бік позивачів.

Шин-Бет також проводить розслідування щодо ймовірних незаконних фінансових зв'язків між найближчим оточенням Нетаньягу і Катаром. Сам прем’єр заперечує будь-які звинувачення.

Опір Генпрокуратури та громадськості

Після рішення Верховного суду, генеральний прокурор Ізраїлю Галі Бахарав-Міара, яку також намагаються усунути з посади, офіційно закликала прем’єра утриматися від призначення нового очільника Шин-Бет.

"Прем’єр-міністр діяв всупереч юридичним вказівкам. Є серйозні побоювання, що він діяв у стані конфлікту інтересів, а сам процес призначення є порушеним", - йдеться у заяві прокуратури.

Представники юридичних наглядових органів мають намір оскаржити призначення у Верховному суді. Лідер опозиції Яїр Лапід закликав Девіда Ціні відмовитися від посади до завершення судового розгляду.

Рішення звільнити Бара одразу після двомісячного припинення вогню з ХАМАС, викликало хвилю масових протестів у країні. Опоненти Нетаньягу вважають, що прем’єр намагається посилити контроль над ключовими силовими структурами, зокрема Шин-Бет, у межах ширших зусиль зі зміцнення виконавчої влади на шкоду судовій системі та іншим державним інституціям.

Ввечері у четвер, 22 травня, в Тель-Авіві відбулися масові протести з вимогами завершення війни та звільнення заручників. Частина учасників акцій почала протестувати також проти призначення Ціні на новим керівником Шин-Бет.