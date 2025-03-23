Нетаньяху заперечує, що звільнення глави "Шин Бет" пов'язане з розслідуванням

Днями в Ізраїлі погодили звільнення голови "Шин Бет" Ронена Бара. Біньямін Нетаньяху заперечує, що рішення ухвалено через розслідування про його зв'язки з урядом Катару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У суботній промові Нетаньяху заявив, що ухвалив рішення звільнити Бара після звіту "Шин Бет" про напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Тобто, це було ще до дослідження щодо прем'єра (Нетаньяху).

"Ронен Бар не залишиться головою "Шин Бет". Громадянської війни не буде, і Ізраїль залишиться демократичною державою, - сказав Нетаньяху.

"Шин Бет" же заявила, що почала розслідування зв'язків між чиновниками канцелярії прем'єр-міністра і катарським урядом на початку лютого, ще до публікації звіту від 7 жовтня.

Це розслідування стосується звинувачень у тому, що деякі співробітники канцелярії прем'єр-міністра, а також інших урядових установ, брали гроші для просування інтересів Катару.

Зазначається, що рішення про звільнення Бара вивело на вулиці десятки тисяч ізраїльтян. Вони протестують проти того, що назвали атакою на демократію країни. Демонстрації також були спровоковані поновленням урядом авіаударів по Газі цього тижня, унаслідок чого загинуло понад 590 осіб, включно з 200 дітьми, і було порушено двомісячне перемир'я.

Верховний суд Ізраїлю призупинив рішення Нетаньяху про звільнення глави внутрішньої розвідки, яке залишиться чинним до слухання, не пізніше 8 квітня. Генеральний прокурор країни також заявив, що прем'єр-міністр не може призначити нового директора Шин Бет.

Нетаньяху у відповідь заявив у соцмережі Х, що має право звільняти і призначати керівників агентств.

"Громадянської війни не буде! Держава Ізраїль - правова держава, і відповідно до закону уряд Ізраїлю вирішує, хто буде головою Шин Бет", - повідомив ізраїльський прем'єр.

Тим часом лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапід закликав до загальнонаціонального страйку, якщо Нетаньяху не виконає рішення Верховного суду. Він заявив, що це призведе до того, що уряд опиниться "поза законом".

Крім того, партія лідера опозиції засудила звільнення глави "Шин Бет", яке вона назвала викликаним конфліктом інтересів.

Зазначається, що Нетаньягу постає перед судом за трьома окремими справами про корупцію, включно зі звинуваченнями в шахрайстві, хабарництві та зловживанні довірою. Зокрема, прем'єр мав дати свідчення у справі про корупцію у вівторок, але суд скасував слухання після того, як ізраїльські військові відновили військові операції в Газі того самого дня.

The Guardian додало, що Нетаньяху також домагався звільнення генерального прокурора країни Галі Бахарав-Міари, давнього його критика. Уряд збирається зустрітися, щоб почати процедуру звільнення проти неї в неділю.