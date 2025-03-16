Нетаньяху хоче звільнити главу служби внутрішньої безпеки Ізраїлю: у чому причина

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що домагатиметься звільнення голови служби внутрішньої безпеки ("Шин-Бет") Ронена Бара. Сторони продовжують звинувачувати одна одну у відповідальності за напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За словами Нетаньяху, наступного тижня він винесе питання про звільнення директора "Шит-Бет" на голосування в уряді. Він сказав, що у нього була постійна недовіра до Бару, і що "ця недовіра зростала з часом".

Рішення ухвалили після дедалі запеклішої суперечки між прем'єром і главою "Шин-Бет", зосередженої переважно на тому, хто несе відповідальність за падіння ХАМАС на Ізраїль, що в результаті спровокувало війну в Газі.

Як пише AP, "Шин-Бет" відповідає за моніторинг палестинських груп бойовиків. Нещодавно служба опублікувала звіт, у якому визнала відповідальність за свої невдачі у зв'язку з атакою 7 жовтня. Але також вона розкритикувала Нетаньяху, заявивши, що провальна політика уряду допомогла створити клімат, який призвів до атаки.

Напруженість досягла піку цими вихідними, коли попередник Бара Нажав Армаган заявив, що опублікує конфіденційну інформацію про Нетаньяху, якщо буде встановлено, що прем'єр-міністр порушив закон. Нетаньяху, зі свого боку, звинуватив Аргамана в шантажі і подав скаргу в поліцію.

Також AP зазначає, що Нетаньяху чинив опір закликам створити офіційну державну комісію з розслідування нападу ХАМАС 7 жовтня. Він намагався перекласти провину за невдачі на армію і служби безпеки. За останні місяці низку високопоставлених співробітників служб безпеки, включно з міністром оборони і командувачем армії, було звільнено або змушено піти у відставку.

Ронен Бар зі свого боку був одним із небагатьох високопоставлених співробітників служб безпеки, які залишилися на своєму посту після атаки 7 жовтня.

Резюмуючи свою промову, Нетаньяху заявив, що усунення Бара з посади допоможе Ізраїлю "досягти своїх військових цілей і запобігти наступній катастрофі". Очікується, що прем'єр Ізраїлю призначить на його місце лояльну йому людину, що сповільнить роботу комісії з розслідування.