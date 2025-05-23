Нетаньяху назначил нового главу спецслужбы Израиля и разжег протесты в стране

В четверг, 22 мая, глава правительства назначил новым директором Службы внутренней безопасности Шин-Бет (Шабак) генерал-майора Давида Цини. Это решение было принято вопреки юридическим рекомендациям генерального прокурора и обострило конфликт вокруг увольнения предыдущего руководителя ведомства Ронена Бара.

Генерал-майор Цини, которому 51 год, сейчас возглавляет Управление подготовки Армии обороны Израиля и командует Корпусом Генерального штаба. Он более трех десятилетий служит в армии и имеет опыт командования элитными подразделениями ЦАХАЛа, хотя его назначение на должность главы Шин-Бет считается нетипичным, ведь он не является выходцем из самой спецслужбы.

Предыдущий директор израильской спецслужбы Ронен Бар в апреле объявил о намерении в середине июня уйти в отставку. Это произошло после попытки его увольнения со стороны премьера, которая вызвала резонанс в обществе и судебную волокиту.

В Верховный суд был подан ряд петиций, авторы которых указывали на нарушение процедуры увольнения и возможный конфликт интересов. В среду, 21 мая, суд принял сторону истцов.

Шин-Бет также проводит расследование относительно вероятных незаконных финансовых связей между ближайшим окружением Нетаньяху и Катаром. Сам премьер отрицает любые обвинения.

Сопротивление Генпрокуратуры и общественности

После решения Верховного суда, генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара, которую также пытаются отстранить от должности, официально призвала премьера воздержаться от назначения нового главы Шин-Бет.

"Премьер-министр действовал вопреки юридическим указаниям. Есть серьезные опасения, что он действовал в состоянии конфликта интересов, а сам процесс назначения является нарушенным", - говорится в заявлении прокуратуры.

Представители юридических надзорных органов намерены обжаловать назначение в Верховном суде. Лидер оппозиции Яир Лапид призвал Дэвида Цини отказаться от должности до завершения судебного разбирательства.

Решение уволить Бара сразу после двухмесячного прекращения огня с ХАМАС, вызвало волну массовых протестов в стране. Оппоненты Нетаньяху считают, что премьер пытается усилить контроль над ключевыми силовыми структурами, в частности Шин-Бет, в рамках более широких усилий по укреплению исполнительной власти в ущерб судебной системе и другим государственным институтам.

Вечером в четверг, 22 мая, в Тель-Авиве состоялись массовые протесты с требованиями завершения войны и освобождения заложников. Часть участников акций начала протестовать также против назначения Цини новым руководителем Шин-Бет.