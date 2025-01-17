Нетаньягу підтвердив підписання угоди Ізраїлю з ХАМАС. Її можуть затвердити в суботу

Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАС у Досі підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Однак перші заручники можуть вийти на волю на день пізніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
У заяві офісу Нетаньягу зазначається, що прем'єр-міністр скликав на п'ятницю, 17 січня, засідання Кабінету міністрів з питань безпеки, щоб провести голосування щодо угоди.
Однак речник Нетаньягу зазначив, що засідання уряду в повному складі відбудеться лише ввечері у суботу, 18 січня. Це пояснюється тим, що противники угоди повинні мати 24 години, щоб подати петицію до Верховного суду, а засідання у п'ятницю вдень не дасть їм достатньо часу для цього, адже багато хто з них є віруючими і дотримуються шабату.
"В той час як кабінет безпеки чекає на повернення ізраїльської переговорної групи з Дохи для проведення засідання, незрозуміло, чому і кабінет безпеки, і повний склад уряду не можуть бути скликані до заходу Сонця в п'ятницю", - йдеться у повідомленні.
За даними видання, проведення засідання уряду в повному складі в суботу означає, що 24-годинний пільговий період для подачі петицій не завершиться до пізньої неділі. А це, своєю чергою, означає, що угода не набуде чинності до понеділка - на день пізніше, ніж було заплановано спочатку. Отже, першим трьом заручникам, які мали бути звільнені в неділю, доведеться почекати ще один день.
Ізраїльська переговорна група вже зателефонувала Нетаньягу, щоб повідомити йому про досягнення угоди, і прем'єр подякував їм за їхні зусилля.
Згідно із заявою Офісу глави ізраїльського уряду, сім'ї решти 98 заручників також отримали нову інформацію, в якій йдеться про те, що прем'єр-міністр доручив владі спільно працювати над підготовкою до прийому заручників, які будуть звільнені в рамках угоди.
"Держава Ізраїль віддана досягненню всіх цілей війни, включаючи повернення всіх наших заручників - як живих, так і мертвих", - додає офіс Нетаньягу.
Переговори між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників тривали з травня 2024 року. Вони базувалися на проекті президента США Джо Байдена, що складався з трьох пунктів. Посередниками переговорів були Катар і Єгипет.
Впродовж минулого року переговори відбувалися повільно та майже без результату.
15 січня стало відомо про досягнення сторонами домовленості щодо угоди. За нею, палестинське угруповання зобов'язалося звільнити ізраїльських заручників. На першому етапі планується звільнення 33 людей при загальній кількості в 94 заручника.
Однак вже 16 січня Ізраїль відтермінував голосування щодо угоди та звинуватив ХАМАС у недотриманні частини пунктів документу.
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