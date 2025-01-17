Нетаньяху подтвердил подписание соглашения Израиля с ХАМАС. Его могут утвердить в субботу

В заявлении офиса Нетаньяху отмечается, что премьер-министр созвал на пятницу, 17 января, заседание Кабинета министров по вопросам безопасности, чтобы провести голосование по соглашению.

Однако представитель Нетаньяху отметил, что заседание правительства в полном составе состоится только вечером в субботу, 18 января. Это объясняется тем, что противники соглашения должны иметь 24 часа, чтобы подать петицию в Верховный суд, а заседание в пятницу днем не даст им достаточно времени для этого, поскольку многие из них верующие и соблюдают шабат.

"В то время, как кабинет безопасности ждет возвращения израильской переговорной группы из Дохи для проведения заседания, непонятно, почему и кабинет безопасности, и полный состав правительства не могут быть созваны до захода Солнца в пятницу", - отмечается в сообщении.

По данным издания, проведение заседания правительства в полном составе в субботу означает, что 24-часовой льготный период для подачи петиций не завершится до позднего воскресенья. А это, в свою очередь, означает, что соглашение не вступит в силу до понедельника - на день позже, чем было запланировано изначально. Таким образом, первым трем заложникам, которые должны были быть освобождены в воскресенье, придется подождать еще один день.

Израильская переговорная группа уже позвонила Нетаньяху, чтобы сообщить ему о достижении соглашения, и премьер поблагодарил их за усилия.

Согласно заявлению Офиса главы израильского правительства, семьи оставшихся 98 заложников также получили новую информацию, в которой говорится о том, что премьер-министр поручил властям совместно работать над подготовкой к приему заложников, которые будут освобождены в рамках соглашения.

"Государство Израиль привержено достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников - как живых, так и мертвых", - добавляет офис Нетаньяху.