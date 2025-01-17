Нетаньягу підтвердив підписання угоди Ізраїлю з ХАМАС. Її можуть затвердити в суботу

Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАС у Досі підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Однак перші заручники можуть вийти на волю на день пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У заяві офісу Нетаньягу зазначається, що прем'єр-міністр скликав на п'ятницю, 17 січня, засідання Кабінету міністрів з питань безпеки, щоб провести голосування щодо угоди.

Однак речник Нетаньягу зазначив, що засідання уряду в повному складі відбудеться лише ввечері у суботу, 18 січня. Це пояснюється тим, що противники угоди повинні мати 24 години, щоб подати петицію до Верховного суду, а засідання у п'ятницю вдень не дасть їм достатньо часу для цього, адже багато хто з них є віруючими і дотримуються шабату.

"В той час як кабінет безпеки чекає на повернення ізраїльської переговорної групи з Дохи для проведення засідання, незрозуміло, чому і кабінет безпеки, і повний склад уряду не можуть бути скликані до заходу Сонця в п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, проведення засідання уряду в повному складі в суботу означає, що 24-годинний пільговий період для подачі петицій не завершиться до пізньої неділі. А це, своєю чергою, означає, що угода не набуде чинності до понеділка - на день пізніше, ніж було заплановано спочатку. Отже, першим трьом заручникам, які мали бути звільнені в неділю, доведеться почекати ще один день.

Ізраїльська переговорна група вже зателефонувала Нетаньягу, щоб повідомити йому про досягнення угоди, і прем'єр подякував їм за їхні зусилля.

Згідно із заявою Офісу глави ізраїльського уряду, сім'ї решти 98 заручників також отримали нову інформацію, в якій йдеться про те, що прем'єр-міністр доручив владі спільно працювати над підготовкою до прийому заручників, які будуть звільнені в рамках угоди.

"Держава Ізраїль віддана досягненню всіх цілей війни, включаючи повернення всіх наших заручників - як живих, так і мертвих", - додає офіс Нетаньягу.