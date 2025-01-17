Нетаньяху подтвердил подписание соглашения Израиля с ХАМАС. Его могут утвердить в субботу
Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАС в Дохе подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Однако первые заложники могут выйти на свободу на день позже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В заявлении офиса Нетаньяху отмечается, что премьер-министр созвал на пятницу, 17 января, заседание Кабинета министров по вопросам безопасности, чтобы провести голосование по соглашению.
Однако представитель Нетаньяху отметил, что заседание правительства в полном составе состоится только вечером в субботу, 18 января. Это объясняется тем, что противники соглашения должны иметь 24 часа, чтобы подать петицию в Верховный суд, а заседание в пятницу днем не даст им достаточно времени для этого, поскольку многие из них верующие и соблюдают шабат.
"В то время, как кабинет безопасности ждет возвращения израильской переговорной группы из Дохи для проведения заседания, непонятно, почему и кабинет безопасности, и полный состав правительства не могут быть созваны до захода Солнца в пятницу", - отмечается в сообщении.
По данным издания, проведение заседания правительства в полном составе в субботу означает, что 24-часовой льготный период для подачи петиций не завершится до позднего воскресенья. А это, в свою очередь, означает, что соглашение не вступит в силу до понедельника - на день позже, чем было запланировано изначально. Таким образом, первым трем заложникам, которые должны были быть освобождены в воскресенье, придется подождать еще один день.
Израильская переговорная группа уже позвонила Нетаньяху, чтобы сообщить ему о достижении соглашения, и премьер поблагодарил их за усилия.
Согласно заявлению Офиса главы израильского правительства, семьи оставшихся 98 заложников также получили новую информацию, в которой говорится о том, что премьер-министр поручил властям совместно работать над подготовкой к приему заложников, которые будут освобождены в рамках соглашения.
"Государство Израиль привержено достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников - как живых, так и мертвых", - добавляет офис Нетаньяху.
Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС
Переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников продолжались с мая 2024 года. Они базировались на проекте президента США Джо Байдена, который состоял из трех пунктов. Посредниками переговоров были Катар и Египет.
В течение прошлого года переговоры проходили медленно и почти без результата.
15 января стало известно о достижении сторонами договоренности по соглашению. Согласно нему, палестинская группировка обязалась освободить израильских заложников. На первом этапе планируется освобождение 33 человек при общем количестве в 94 заложника.
Однако уже 16 января Израиль отложил голосование по соглашению и обвинил ХАМАС в несоблюдении части пунктов документа.
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