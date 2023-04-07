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Нетаньягу про обстріл Ізраїлю: змусимо ворогів заплатити високу ціну

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Ізраїль найближчим часом відповість на удари по його території з боку Лівану та сектору Газа.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Реакція Ізраїлю сьогодні вночі і пізніше змусить наших ворогів заплатити високу ціну", - заявив Нетаньягу після засідання військово-політичного кабінету, яке тривало понад дві години.

Також міністр оборони Йоав Галант заявив, що систему безпеки Ізраїлю добре підготовлено у всіх секторах. Цей кабінет відповідає за питання безпеки.

За даними міноборони країни, на основі рекомендацій Армії оборони Ізраїлю та сил безпеки прийнято низку рішень, які стануть відповіддю на стрілянину по ізраїльським громадянам на півночі та півдні країни.

Раніше ми повідомляли, що з боку Лівану було випущено Ізраїлем безліч ракет . Відомо, що частина їх була перехоплена системою ППО "Залізний купол".

Пізніше повідомлялося, що Збройні сили Ізраїлю ввечері 6 квітня завдали ракетних ударів у відповідь по Сектору Газа.

Нагадаємо, 5 квітня із сектора Газа було випущено ракети по території Ізраїлю . Вони впали на відкритій місцевості, постраждалих не було. У відповідь армія Ізраїлю ЦАХАЛ атакувала об'єкти терористичної організації ХАМАС у Газі.

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НетаньяхуІзраїльСектор Газа