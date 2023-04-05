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Ізраїль та сектор Газа обмінялися ракетними ударами: що відомо про чергову ескалацію

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Єрусалим, Середа 05 квітня 2023 09:51
Ізраїль та сектор Газа обмінялися ракетними ударами: що відомо про чергову ескалацію Фото: Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС у секторі Газа (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Єрусалимі в ніч на 5 квітня сталися нові сутички на Храмовій горі. Пізніше Ізраїль та сектор Газа обмінялися ракетними ударами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Израиля".

Відомо, що опівночі сотні палестинців забарикадувалися у мечеті Аль-Акса на Храмовій горі. Ізраїльська поліція після переговорів почала штурмом звільняти приміщення.

Під час сутичок палестинці застосували петарди, каміння та палиці. Правоохоронці Ізраїля заявляють, що було затримано 350 учасників заворушень. Палестинці своєю чергою звинувачують ізраїльських поліцейських, які нібито перервали молитву.

Після цього, за попередніми даними, з сектору Гази були випущено ракета по території Ізраїля. Вони впали на відкритій місцевості, постраждалих не було.

У відповідь армія Ізраїля ЦАХАЛ атакувала об'єкти терористичної організації ХАМАС у Газі. Єрусалим заявляє, що завдано ударів по заводу з виробництва зброї та ще одному об'єкту, на якому вироблялася та зберігалася зброя.

Варто зазначити, що чергова ескалації в Єрусалимі сталася на передодні Песаха (єврейської Пасхи), який цього року відзначають з вечора 5 квітня до ночі 13 квітня.

Нагадаємо, 19 березня по Ізраїлю з боку сектора Газа випустили ракету. Обстріл стався під час загострення напруженості між ізраїльтянами та палестинцями.

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