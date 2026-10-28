ua en ru
Ср, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

На виборах в Ізраїлі оновили екзит-поли: блок Нетаньягу виривається вперед

03:30 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Едуард Ткач
На виборах в Ізраїлі оновили екзит-поли: блок Нетаньягу виривається вперед Фото: Біньямін Нетаньягу та Гаді Айзенкот (колаж РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

У вівторок 27 жовтня в Ізраїлі відбулися парламентські вибори, після яких з'явилися перші екзит-поли. Однак оновлені результати цієї ночі показують зовсім іншу картину, яка була після закриття дільниць лише кілька годин тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Екзит-пол 12 каналу

За даними екзит-полу 12 каналу, блок партій чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу вирвався вперед і набирає 52 мандати, хоча буквально кілька годин тому блок поступався і займав друге місце в Кнессеті. Оновлений екзит-пол свідчить, що результати такі:

  • "Лікуд" - 27;
  • ШАС – 7;
  • "Яхають ха-Тора" - 6;
  • "Релігійний сіонізм - Зеут" - 6;
  • Бен-Гвір ("Оцма Єхудіт") - 6.

У свою чергу, опозиційний блок партій Гаді Айзенкота, лідера опозиційної партії "Яшар", просів і забирає 50 місць, а за останніми даними вже 49 місць:

  • "Яшар" - 21;
  • "Наш дім Ізраїль" - 7;
  • "Демократи" - 9;
  • "Бе-яхад" - 12.

На виборах в Ізраїлі оновили екзит-поли: блок Нетаньягу виривається вперед

Екзит-пол 11 каналу

Згідно з екзит-полом Kann 11, ситуація зрівнялася. Тепер обидва блоки мають по 51 місцю.

Зокрема, у блока Айзенката такі результати:

  • "Яшар" - 21;
  • "Наш дім Ізраїль" - 8;
  • "Демократи" - 9;
  • "Бе-яхад" - 13.

Тим часом блок Нетаньягу має такі:

  • "Лікуд" - 27;
  • ШАС - 6;
  • "Яхають ха-Тора" - 6;
  • "Релігійний сіонізм - Зеут" - 6;
  • Бен-Гвір ("Оцма Єхудіт") - 6.

На виборах в Ізраїлі оновили екзит-поли: блок Нетаньягу виривається вперед

Екзит-пол 13 каналу

Оновлені результати екзит-полу 13 каналу теж свідчать, що обидва блоки отримають по 51 місцю, але водночас кілька партій мають трохи інші цифри.

У блоку Нетаньягу такі підсумки:

  • "Лікуд" - 27;
  • ШАС – 6;
  • "Яхають ха-Тора" - 6;
  • "Релігійний сіонізм - Зеут" - 6;
  • Бен-Гвір ("Оцма Єхудіт") - 6;

Тим часом блок Айзенкату отримує:

  • "Яшар" - 22 мандати;
  • "Наш дім Ізраїль" – 7;
  • "Демократи" – 9;
  • "Бе-яхад" – 13.

На виборах в Ізраїлі оновили екзит-поли: блок Нетаньягу виривається вперед

Перші підсумки виборів

Варто додати, що на сайті Центральної виборчої комісії Ізраїлю вже почали оприлюднювати перші підрахунки голосів. З понад 7,3 млн бюлетенів на даний момент підраховано трохи більше 300 тисяч.

Якщо не говорити про блоки, а конкретно партії лідерів, то "Лікуд" прем'єра Нетаньяху має поки що 27,75% голосів, а партія "Яшар" Айзенкота 16,34%. Але підкреслимо, що це лише початок підрахунку голосів і якщо порівнювати блоки, то ситуація приблизно буде на рівних.

На виборах в Ізраїлі оновили екзит-поли: блок Нетаньягу виривається вперед

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що явка на виборах в Ізраїлі склала 77,7%, що на 7,1% більше, ніж було на виборах 2022 року. У той же час це найвища явка з 1999 року.

Додамо, що ключовим питанням цих виборів є те, чи зможе прем'єр Біньямін Нетаньяху утримати владу. Докладно про те, чому ці вибори можуть підірвати Близький Схід - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нетаньяху Ізраїль Екзит-пол
Новини
Жителів Олешок перед поверненням з окупації вивезуть до РФ чи Криму, - FT
Жителів Олешок перед поверненням з окупації вивезуть до РФ чи Криму, - FT
Аналітика
Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід
Роман Коткореспондент РБК-Україна Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід