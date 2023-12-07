Нетаньягу: Газа не перейде під контроль Палестинської адміністрації, доки я прем'єр

Палестинська адміністрація не візьме на себе владу в Газі, поки Беньямін Нетаньягу обіймає посаду прем'єр-міністра Ізраїля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нетаньягу, якого цитує CNN .

"Поки я прем'єр-міністр - цього не станеться. Той, хто виховує своїх дітей для терору, фінансує терор і підтримує сім'ї терористів, не зможе контролювати Газу після того, як ми знищимо ХАМАС", - заявив Нетаньягу.

Зазначається, що коментар прем'єр-міністра з'явився після того, як президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас висловив готовність взяти на себе владу в Газі й на Західному березі річки Йордан.

Що цьому передувало

Минулого місяця президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Палестинська адміністрація повинна керувати Сектором Газа і Західним берегом річки Йордан після закінчення війни.

"Оскільки ми прагнемо миру, Газа і Західний берег повинні возз'єднатися під єдиною структурою управління, зрештою, під оновленою Палестинською адміністрацією, оскільки ми всі працюємо над рішенням про дві держави", - заявив Байден.

Прем'єр-міністра Ізраїля неодноразово відкидав вищезгадану ідею, оскільки на його думку Палестинська адміністрації в її нинішніх формах "не компетентна взяти на себе відповідальність за Газу".

Варто додати, що в грудні Politico писало про те, що чиновники адміністрації президента США розробили багатоетапний план, який передбачає перехід контролю над Сектором Газа до оновленої адміністрації Палестинської автономії.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Тель-Авів, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів й наступальну активність на Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.