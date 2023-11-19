Байден написав статтю для Washington Post і згадав в ній Україну

Президент США Джо Байден написав статтю, в якій розмірковує про російське вторгнення в Україну, війну Ізраїлю і ХАМАС, а також про роль Америки у світовому порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

У вступній частині Байден заявляє, що у російського диктатора Володимира Путіна та ж сама ціль, що і у ХАМАС - "стерти сусідню демократію з карти світу".

"І Путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію та скористатися наступним безладдям. Америка не може і не дозволить цьому статися. Задля наших власних інтересів національної безпеки - і задля блага всього світу", - заявив президент США.

Думки про війну в Україні

Байден зазначив, що з обох світових воєн минулого століття залишились знання, що на агресію в Європі треба відповідати, сама собою криза не мине. В цьому ключі він назвав американську допомогу інвестицією у власну безпеку.

" Ми утримуємо американські війська від цієї війни, підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу та Батьківщину. Ми надаємо їм зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі", - заявив він.

Також президент США нагадав про допомогу від ще понад 50 країн, яку отримує Україна.

"Ми також побудували сильніший та об’єднаніший НАТО, який посилює нашу безпеку завдяки силі наших союзників, водночас чітко даючи зрозуміти, що ми будемо захищати кожен дюйм території Альянсу, щоб стримати подальшу російську агресію", - підкреслив Байден.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

В цій частині статті Байден наголосив на тому, що палестинці опинились під владою ХАМАС, який використовує їх як живий щит. В цьому контексті він зазначив, що ціль США не просто зупинити цю війну, але і "розірвати коло безперервного насильства та побудувати щось міцніше в Газі та на Близькому Сході".

Він також розповів про плани допомогти в майбутньому Ізраїлю та палестинським територіям краще інтегруватися в Близький Схід.

"Це також ідея інноваційного економічного коридору, який з’єднає Індію з Європою через Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Йорданію та Ізраїль, про який я оголосив разом із партнерами на саміті Групи 20 в Індії на початку вересня. Посилення інтеграції між країнами створює передбачувані ринки та залучає більше інвестицій", - сказав Байден.

Він зазначив, що у такому майбутньому немає місця для насильства та ненависті з боку ХАМАС. Також Байден заявив, що рішення про створення двох держав є "єдиним способом забезпечити довгостроковий мир".

" Досягнення цього вимагатиме від ізраїльтян і палестинців, а також від Сполучених Штатів і наших союзників і партнерів зобов’язань. Цю роботу потрібно розпочати зараз", - підкреслив президент США.

За його словами, з цією метою Сполучені Штати запропонували основні принципи, як вийти з цієї кризи, щоб дати світові фундамент, на якому можна будувати мир. По-перше, Газу повинні перестати використовувати в рамках насильницьких дій.

" Не повинно бути насильницького переміщення палестинців із Гази, повторної окупації, облоги чи блокади та скорочення території. І після закінчення цієї війни голоси палестинського народу та його прагнення повинні бути в центрі посткризового управління в Газі", - зазначив Байден.

По-друге, Газа та Західний берег мають возз’єднатися під єдиною структурою управління, зрештою під керівництвом відновленої Палестинської влади, оскільки ми всі працюємо над рішенням про створення двох держав.

Близький Схід

Байден зазначив, що конфлікти на Близькому Сході вже призводили до наслідків у всьому світі. Тому США працюють над тим, щоб запобігти поширенню конфлікта.

"Я також чітко заявив, що Сполучені Штати зроблять усе необхідне, щоб захистити американські війська та персонал, розміщений на Близькому Сході, і ми неодноразово відповідали на удари по нам", - заявив він.

Президент США додав, що вони "ніколи не повинні забувати уроку, який неодноразово засвоювали протягом нашої історії: через велику трагедію та потрясіння може статися величезний прогрес".

" Більше надії. Більше свободи. Менше люті. Менше образ. Менше війни. Ми не повинні втрачати нашу рішучість досягати цих цілей, тому що зараз найбільше потрібні чітке бачення, великі ідеї та політична сміливість. Це стратегія, якою моя адміністрація й надалі керуватиметься - на Близькому Сході, в Європі та в усьому світі", - завершив він.

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