Білий дім запропонував план управління Сектором Газа після війни, - Politico

Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена розробили багатоетапний план, який передбачає, що оновлена адміністрація Палестинської автономії зрештою отримає контроль над Сектором Газа після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як зазначає видання, це недосконале рішення, але американські офіційні особи розглядають його як найкращий із поганих варіантів.

Хоча держсекретар Ентоні Блінкен та інші представники адміністрації публічно заявили, що Палестинська адміністрація повинна управляти Сектором Газа вони, вони не розкрили подробиць того, як це працюватиме.

Але вони вже зіткнулися з опором прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який фактично виключив майбутню роль адміністрації Палестинської автономії в секторі Газа. Ізраїльські офіційні особи здебільшого не бажають обговорювати будь-що крім нинішньої війни, яка була спровокована жорстоким нападом ХАМАС 7 жовтня, внаслідок якого загинуло близько 1200 ізраїльтян.

Проте американські стратеги, які розробляють ці плани, продовжують повертатися до адміністрації Палестинської автономії, яка керує частинами Західного берега, але вже давно звинувачується у корупції та неефективності. За їхніми словами, це найреальніший варіант.

"Ми застрягли, - сказав представник Держдепартаменту. - Існує сильна політична перевага, щоб Палестинська адміністрація відігравала керівну роль у Секторі Газа, але має серйозні проблеми з легітимністю і можливостями".

План США

Широка концепція полягає у багатоетапній реконструкції Гази після того, як закінчаться тяжкі бої між ізраїльськими військами та бойовиками ХАМАС. Міжнародні сили будуть потрібні для стабілізації регіону відразу після цього, після чого в довгостроковій перспективі до влади прийде оновлена Палестинська адміністрація.

Ключові частини плану включають збільшення допомоги, пов'язаної з безпекою від США. "Зрештою ми хочемо мати палестинську безпекову структуру в постконфліктному Секторі Газа", - заявив високопоставлений представник адміністрації Байдена.

Чиновники підкреслили, що ідеї, що висуваються, тільки зароджуються і залежать від багатьох непередбачуваних змінних. Офіційні особи США очікують, що важкі бої триватимуть щонайменше ще кілька тижнів.

Перешкоди для стратегії

Як зазначає Politico, будь-яка стратегія, висунута Сполученими Штатами, зіткнеться з численними перешкодами, включаючи ізраїльський скептицизм і розчарування арабів, хоча регіональні гравці та аналітики загалом погоджуються з тим, що Вашингтону доведеться грати вирішальну роль на повоєнному етапі.

Можливо, найскладнішим завданням на даний момент є з'ясування того, хто відіграватиме роль у стабілізації Гази на проміжному етапі після бойових дій.

Хоча арабські країни, схоже, вагаються або зовсім не бажають надавати війська до Гази, деякі з них виявилися більш відкритими до цієї ідеї, сказало анонімне джерело. Адміністрація Байдена виключила відправлення американських військ. Одна з ідей, про яку говорили, – це попросити Об'єднані Арабські Емірати допомогти відновити медичні установи чи навчити державних службовців.

За словами іншого представника США, Організація Об'єднаних Націй могла б зіграти свою роль у Газі на повоєнному етапі принаймні на гуманітарному фронті. Однак ізраїльський уряд не є шанувальником ООН, вважаючи її упередженою по відношенню до ізраїльтян.

Єгипет, ймовірно, відіграватиме важливу роль у повоєнній Газі. Пропозиція президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі про демілітаризацію майбутньої палестинської держави з тимчасовою присутністю міжнародних сил безпеки знайшла широке поширення в колах адміністрації Байдена.

"Великим невідомим є те, що саме залишиться від ХАМАС у секторі Газа", - сказав високопосадовець адміністрації Байдена. Навіть якщо кількість угруповання невелика, її доступ до зброї може кардинально змінити розрахунки країн, які розглядають можливість відправлення військ.

Єдине, що Сполучені Штати сподіваються побачити, - це більш чіткий осуд ХАМАС з боку арабських правителів, багато з яких приватно засуджують ісламістське бойове угруповання, яке вони розглядають як потенційну загрозу своїм власним урядам. ХАМАС забрав контроль над Сектором Газа у Палестинської автономії понад 15 років тому.