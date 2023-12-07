Нетаньяху: Газа не перейдет под контроль Палестинской администрации, пока я премьер

Палестинская администрация не возьмет на себя власть в Газе, пока Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нетаньяху, которого цитирует CNN .

"Пока я премьер-министр - этого не произойдет. Тот, кто воспитывает своих детей для террора, финансирует террор и поддерживает семьи террористов, не сможет контролировать Газу после того, как мы уничтожим ХАМАС", – заявил Нетаньяху.

Отмечается, что комментарий премьер-министра появился после того, как президент Палестинской администрации Махмуд Аббас выразил готовность взять на себя власть в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

Что этому предшествовало

В прошлом месяце президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Палестинская администрация должна управлять Сектором Газа и Западным берегом реки Иордан после окончания войны.

"Поскольку мы стремимся к миру, Газа и Западный берег должны воссоединиться под единой структурой управления, в конце концов, под обновленной Палестинской администрацией, поскольку мы все работаем над решением о двух государствах", - заявил Байден.

Премьер-министра Израиля неоднократно отвергал вышеупомянутую идею, поскольку по его мнению Палестинская администрации в ее нынешних формах "не компетентна взять на себя ответственность за Газу".

Стоит добавить, что в декабре Politico писало о том, что чиновники администрации президента США разработали многоэтапный план, который предусматривает переход контроля над Сектором Газа к обновленной администрации Палестинской автономии.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Тель-Авив со своей стороны начал операцию против террористов и наступательную активность на Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.