Нетаниягу созвал экстренное совещание из-за ситуации в Лоде: объявлено чрезвычайное положение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание из-за беспорядков в Лоде. В результате в городе объявили чрезвычайное положение.
Об этом сообщает Times of Israel.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в арабско-еврейском городе Лоде. Как известно, в городе начались беспорядки между арабским и еврейским населением.
Решение о чрезвычайном положении было принято в результате экстренного совещания высших должностных лиц службы безопасности и юстиции.
Министр полиции Амир Охана при этом отметил, что будет использовать свои полномочия для выполнения приказов.
"Это первое применение чрезвычайных полномочий над арабской общиной в Израиле с момента прекращения военной администрации над арабами Израиля в 1966 году", - говорится в сообщении.
Напомним, в городе Лоде усилились беспорядки между арабским и еврейским населением. Там горели магазины, автомобили и синагоги.
Ранее сообщалось, что в Израиле перестанут работать школы и ездить поезда. Об этом объявили мэры многих городов.