UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Нетаниягу созвал экстренное совещание из-за ситуации в Лоде: объявлено чрезвычайное положение

Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание из-за беспорядков в Лоде. В результате в городе объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в арабско-еврейском городе Лоде. Как известно, в городе начались беспорядки между арабским и еврейским населением.

Решение о чрезвычайном положении было принято в результате экстренного совещания высших должностных лиц службы безопасности и юстиции.

Министр полиции Амир Охана при этом отметил, что будет использовать свои полномочия для выполнения приказов.

"Это первое применение чрезвычайных полномочий над арабской общиной в Израиле с момента прекращения военной администрации над арабами Израиля в 1966 году", - говорится в сообщении.

Напомним, в городе Лоде усилились беспорядки между арабским и еврейским населением. Там горели магазины, автомобили и синагоги.

Ранее сообщалось, что в Израиле перестанут работать школы и ездить поезда. Об этом объявили мэры многих городов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Израиль