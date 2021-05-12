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Нетаніягу скликав екстрену нараду через ситуацію в Лоді: оголошено надзвичайний стан

Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликав екстрену нараду через заворушення в Лоді. В результаті в місті оголосили надзвичайний стан.

Про це повідомляє Times of Israel.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив надзвичайний стан в арабсько-єврейському місті Лоді. Як відомо, в місті почалися заворушення між арабським і єврейським населенням.

Рішення про надзвичайний стан було прийнято в результаті екстреної наради вищих посадових осіб служби безпеки та юстиції.

Міністр поліції Амір Охана при цьому зазначив, що буде використовувати свої повноваження для виконання наказів.

"Це перше застосування надзвичайних повноважень над арабською громадою в Ізраїлі з моменту припинення військової адміністрації над арабами Ізраїлю в 1966 році", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в місті Лоді посилилися заворушення між арабським і єврейським населенням. Там горіли магазини, автомобілі та синагоги.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі перестануть працювати школи і їздити потяги. Про це оголосили мери багатьох міст.

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