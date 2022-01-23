"Нет на повестке дня": канцлер Германии о вступлении новых стран в НАТО

НАТО не может гарантировать собственное нерасширение. В то же время вступление стран Восточной Европы пока не рассматривается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова канцлера Германии Олафа Шольца в интервью для Süddeutsche Zeitung .

Шольц высказался относительно требований России о гарантии нерасширения со стороны НАТО, отметив, что сегодня вопрос вступления других стран - "не стоит на повестке дня".

"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится на повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", - заявил канцлер.