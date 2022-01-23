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"Нет на повестке дня": канцлер Германии о вступлении новых стран в НАТО

Новина українською →
Воскресенье 23 января 2022 16:14
"Нет на повестке дня": канцлер Германии о вступлении новых стран в НАТО Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО не может гарантировать собственное нерасширение. В то же время вступление стран Восточной Европы пока не рассматривается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова канцлера Германии Олафа Шольца в интервью для Süddeutsche Zeitung.

Шольц высказался относительно требований России о гарантии нерасширения со стороны НАТО, отметив, что сегодня вопрос вступления других стран - "не стоит на повестке дня".

"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится на повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", - заявил канцлер.

Напомним, по мнению министра обороны Алексея Резникова - Россия не остановится на требованиях "гарантии безопасности" о невступлении Украины в НАТО.

Между тем в Евросоюзе отказали Кремлю касаемо его требований о нерасширении.

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Германия Олаф Шольц
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