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"Немає на порядку денному": канцлер Німеччини про вступ нових країн до НАТО

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Неділя 23 січня 2022 16:14
"Немає на порядку денному": канцлер Німеччини про вступ нових країн до НАТО Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

НАТО не може гарантувати власне нерозширення. Водночас вступ країн Східної Європи поки не розглядається.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова канцлера Німеччини Олафа Шольца в інтерв'ю для Süddeutsche Zeitung.

Шольц висловився щодо вимог Росії про гарантію нерозширення з боку НАТО, відзначивши, що сьогодні питання вступу інших країн - "не стоїть на порядку денному".

"Вступ нових країн Східної Європи до НАТО зараз взагалі не значиться на порядку денному. До чого це вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути", - заявив канцлер.

Нагадаємо, на думку міністра оборони Олексія Резнікова - Росія не зупиниться на вимогах "гарантії безпеки" про невступ України в НАТО.

Тим часом у Євросоюзі відмовили Кремлю щодо його вимог про нерозширення.

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Германия Олаф Шольц
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