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Их нет: Лавров высказался об отношениях России и НАТО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и НАТО не являются катастрофическими. По его словам, они полностью отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Отношения между Россией и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что катастрофическим может быть только то, что реально существует", - цитирует агентство заявление Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Лавров также подчеркнул, что у России нет никаких отношений с НАТО.

Напомним, Россия приняла решение с ноября приостановить работу представительства при НАТО.

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал этот шаг Москвы досадным, отметив при этом, что Альянс остается открытым для диалога.

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НАТОРоссийская ФедерацияЛавров