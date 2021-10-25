Их нет: Лавров высказался об отношениях России и НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и НАТО не являются катастрофическими. По его словам, они полностью отсутствуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Отношения между Россией и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что катастрофическим может быть только то, что реально существует", - цитирует агентство заявление Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.
Лавров также подчеркнул, что у России нет никаких отношений с НАТО.
Напомним, Россия приняла решение с ноября приостановить работу представительства при НАТО.
Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал этот шаг Москвы досадным, отметив при этом, что Альянс остается открытым для диалога.