Їх немає: Лавров висловився про відносини Росії і НАТО

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відносини між Росією і НАТО не є катастрофічними. За його словами, вони повністю відсутні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Відносини між Росією і НАТО не можна назвати катастрофічними, тому що катастрофічним може бути тільки те, що реально існує", - цитує агентство заяву Лаврова за підсумками переговорів з главою МЗС Норвегії Аннікен Хюітфельдт.

Лавров також підкреслив, що у Росії немає ніяких відносин з НАТО.