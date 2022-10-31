Несут угрозу для всех. В МИД Украины отреагировали на падение российской ракеты в Молдове

В МИД Украины отреагировали на падение на территории Молдовы российской ракеты, которую оккупанты запустили в сторону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера МИД Олега Николенко.

Он отметил, что украинская сторона постоянно говорит о том, что Российская Федерация ведет войну не только против Украины, но и Европы.

"Ракетные атаки, которые РФ запускает по украинским городам со стороны Черного моря, Беларуси, России или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран", - написал Николенко.