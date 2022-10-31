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Несут угрозу для всех. В МИД Украины отреагировали на падение российской ракеты в Молдове

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Понедельник 31 октября 2022 12:39
Несут угрозу для всех. В МИД Украины отреагировали на падение российской ракеты в Молдове Фото: в МИД Украины отреагировали на падение российской ракеты в Молдове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В МИД Украины отреагировали на падение на территории Молдовы российской ракеты, которую оккупанты запустили в сторону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера МИД Олега Николенко.

Он отметил, что украинская сторона постоянно говорит о том, что Российская Федерация ведет войну не только против Украины, но и Европы.

"Ракетные атаки, которые РФ запускает по украинским городам со стороны Черного моря, Беларуси, России или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран", - написал Николенко.

По его словам, именно поэтому важно, чтобы Украина как можно быстрее получила современные комплексы противоракетной и противовоздушной обороны. Поскольку эти системы будут спасать жизнь людей и защищать критическую инфраструктуру.

Напомним, утром 31 октября российские войска нанесли массированные удары по нескольким городам Украины. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры. В связи с чем некоторые регионы столкнулись с проблемами энерго- и водоснабжения.

Кроме того, одна из ракет, запущенная Россией, упала в Молдове по того, как ее сбила украинская ПВО.

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