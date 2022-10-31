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На кордоні України з Молдовою закрили п'ять КПП: в чому причина

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Понеділок 31 жовтня 2022 12:18
На кордоні України з Молдовою закрили п'ять КПП: в чому причина Фото: на кордоні України з Молдовою закрили п'ять КПП (facebook.com/kyivcity.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок масованого ракетного удару по Україні на молдавсько-українському кордоні призупинили роботу 5 КПП.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Молдови NewsMaker.

Як повідомляє прикордонна поліція Молдови, роботу призупинили:

  • КПП Джурджулешти-Рені через відключення електроенергії на українській стороні;
  • КПП в Атаках, Ларзі, Унгурі, Бричанах з міркувань безпеки.

Молдавські прикордонники закликають своїх співгромадян тимчасово відкласти поїздки до України.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці чергового масованого ракетного удару по території України з боку Росії 31 жовтня.

Тим часом у Молдові впала російська ракета, яку було збито нашою ППО.

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