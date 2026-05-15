Нестійка погода сьогодні: які області накриють дощі, а де пригріє до +24

07:00 15.05.2026 Пт
2 хв
У низці областей очікуються опади, тож тримайте парасольки напоготові
aimg Ірина Глухова
Нестійка погода сьогодні: які області накриють дощі, а де пригріє до +24 Фото: синоптики дали прогноз погоди на 15 травня (Getty Images)
Сьогодні, 15 травня, погода в Україні почне поступово стабілізуватися. Температура повітря підвищиться на кілька градусів, а дощі пройдуть у більшості регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook та дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За словами Діденко, сьогодні найтепліше буде на заході країни, де повітря прогріється до +20 градусів...+24 градусів.

На більшості території України вдень очікується +18 градусів...+20 градусів, а на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Черкащині ще затримається прохолодніша погода - +16 градусів...+19 градусів.

Дощі прогнозуються у східних областях, місцями на заході та півночі. Окремі короткочасні опади можливі також у центральних регіонах, хоча тут не обійдеться без сонця.

На півдні України переважатиме суха та сонячна погода.

Як уточнили в Укргідрометцентрі, погодні умови в Україні все ще визначатиме поле зниженого тиску. Найбільш нестійкою ситуація буде у східних та північно-східних областях, а також на Закарпатті й Прикарпатті, де вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

На решті території істотних опадів не прогнозується.

Вітер буде західний, у західних областях - південний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Фото: карта погоди в Україні на 15 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці 15 травня вдень можливий локальний дощ, але без значних опадів.

Температура повітря вдень нарешті підніметься до +20 градусів.

Що далі з погодою

За прогнозом синоптиків, упродовж суботи та неділі в Україні очікується тепла погода з температурою +20 градусів...+24 градуси.

Поки українці насолоджуються рекордно теплим травнем (у шести містах стовпчики термометрів сягнули історичних позначок), аграрії б'ють на сполох.

В Укргідрометцентрі пояснили, чому такі погодні умови є стресовими для садів та городів.

Що чекає на нас до кінця тижня - дивіться у детальному прогнозі за посиланням.

