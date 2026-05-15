Неустойчивая погода сегодня: какие области накроют дожди, а где пригреет до +24

Сегодня, 15 мая, погода в Украине начнет постепенно стабилизироваться. Температура воздуха повысится на несколько градусов, а дожди пройдут в большинстве регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook и данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня теплее всего будет на западе страны, где воздух прогреется до +20 градусов...+24 градусов.

На большинстве территории Украины днем ожидается +18 градусов...+20 градусов, а на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине и Черкасщине еще задержится более прохладная погода - +16 градусов...+19 градусов.

Дожди прогнозируются в восточных областях, местами на западе и севере. Отдельные кратковременные осадки возможны также в центральных регионах, хотя здесь не обойдется без солнца.

На юге Украины будет преобладать сухая и солнечная погода.

Как уточнили в Укргидрометцентре, погодные условия в Украине все еще будет определять поле пониженного давления. Наиболее неустойчивой ситуация будет в восточных и северо-восточных областях, а также на Закарпатье и Прикарпатье, где днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Ветер будет западный, в западных областях - южный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Фото: карта погоды в Украине на 15 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице 15 мая днем возможен локальный дождь, но без значительных осадков.

Температура воздуха днем наконец-то поднимется до +20 градусов.

Что дальше с погодой

По прогнозу синоптиков, в течение субботы и воскресенья в Украине ожидается теплая погода с температурой +20 градусов...+24 градуса.