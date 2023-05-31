Брак сил. В ISW пояснили, чому Путін намагається знизити значення атаки дронів на Москву

Атака безпілотників на Москву та Підмосков'я

У РФ заявляють, що 30 травня Україна завдала серії ударів БПЛА по Москві, оскільки російські війська знову атакували нашу країну безпілотниками "Shahed".

У Міноборони РФ звинуватили Україну в атаці Москви за допомогою 8 безпілотників вранці 30 травня, заявивши, що 5 дронів вони збили, а ще 3 - придушили за допомогою систем радіоелектронної боротьби.

Однак російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Україна запустила 32 безпілотники, деякі з яких були націлені на престижний район Рубльовки у Московській області.

За даними російського незалежного видання, безпілотник завдав ударів переважно по районах біля резиденції Путіна в Ново-Огарьово та інших елітних районах Московської області.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кілька будівель у столиці РФ зазнали незначних пошкоджень, а російські джерела показали кадри невеликого вибуху в районі Нова Москва.

Російський "воєнкор" стверджував, що БПЛА, що літають над Москвою, нагадують українські ударні безпілотники.

На кадрах із геолокацією видно, як російські сили збивають безпілотники, ідентифіковані як українські за даними OSINT, у кількох різних районах Москви та Московської області.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заперечував, що наша країна була безпосередньо причетна до удару безпілотника, але спрогнозував, що в майбутньому кількість таких атак може збільшитись.

РФ не змогла повітряними ударами по Україні показати "успіх" у війні

В Інституті вивчення війни зазначають, що нещодавні скарги російських блогерів на передбачувану відсутність ескалації з боку РФ у відповідь на рейд у Бєлгородській області та наліт дронів у Московській області "не роблять заслуги" окупантам у безпрецедентному масштабі їхньої повітряної кампанії проти Києва.

Чимало блогерів та персон, у тому числі колишній російський офіцер Ігор Гіркін і засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, неодноразово скаржилися на відсутність повномасштабної загальної та економічної мобілізації в РФ, що, за їх словами, є єдиним можливим заходом, здатним задовольнити широкий протест в інформаційному просторі.

Путін приховує обмежені можливості РФ

Як йдеться у звіті ISW, керівник Кремля Путін намагається применшити значення атаки безпілотників на Москву, щоб "не розкривати обмежені можливості, які він має, щоб помститися Україні".

Путін заявив, що війська РФ нібито завдали удару по штаб-квартирі української військової розвідки "два-три дні тому", і що Росармія продовжують реагувати на "війну України проти Донбасу", завдаючи ударів по українській "військовій інфраструктурі".

Путін натякнув, що удар безпілотника по Москві був відповіддю Києва на російські удари.

Акцент Путіна на минулих і поточних ракетних ударах, ймовірно, є спробою показати, що РФ вже активно вживає заходів у відповідь і їй не потрібно реагувати "на подальші українські провокації", вважають експерти.

"Путін послідовно реагував на справжні та передбачувані дії України, віддаючи накази про масовані ракетні та безпілотні кампанії, ймовірно, через нездатність російських військ домогтися будь-яких вирішальних результатів на полі бою", - йдеться в публікації.

Ключові висновки

Атака безпілотників на Москву викликала неоднозначну реакцію у російському інформаційному просторі.

Міноборони РФ, ймовірно, намагається приховати високі втрати Росії в Україні, штучно роздмухуючи українські втрати у війні.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що РФ не піде на переговори, намагаючись виграти війну.

Війська РФ провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на північний захід від Сватового, а російські джерела стверджували, що Росармія завдала наземного удару на південь від Кремінної.

Темп російських та українських наступальних операцій на Бахмутському напрямку станом на 30 травня залишається низьким.

Війська РФ просунулися незначно на тлі наземних атак, що продовжуються, на лінії Авдіївка - Донецьк.

Війська РФ не проводили підтверджених наземних атак на південному напрямку.

Російські офіційні особи створюють місцеві програми підтримки ветеранів, які, ймовірно, спрямовані на рекламу переваг військової служби РФ.

Російська окупаційна "влада" продовжує депортувати українських дітей у РФ під приводом нібито надання педіатричної допомоги.

Атака дронів на Москву 30 травня

У Москві у вівторок, 30 травня, вранці заявили про масовану атаку дронів. БПЛА врізалися в багатоповерхівки столиці РФ, а також літали над областю. За даними росЗМІ, а нальоті брали участь 32 беспілотники, з яких 19 нібито збили. А от в Міноборони РФ відзвітували всього про 8 БПЛА.

Після того російський диктатор Путін похвалив роботу ППО попри атаку безпілотників на Москву та Московську область. Керівник Кремля заявив, що московській владі необхідно ущільнити ППО для того, щоб запобігти подальшим атакам.

Згодом у росЗМІ нібито отримали вказівки від адміністрації Путіна щодо висвітлення атаки дронів на Москву та Московську область.

Додамо, що у Повітряних силах України запевняють, що атака БПЛА на Москву - це внутрішні проблеми країни-агресора, і їх буде дедалі більше.

Про те, хто може стояти за атакою дронів, - читайте в матеріалі РБК-Україна.