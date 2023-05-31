Нехватка сил. В ISW объяснили, почему Путин пытается снизить значение атаки дронов на Москву

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье

В РФ заявляют, что 30 мая Украина нанесла серию ударов БПЛА по Москве, поскольку российские войска вновь атаковали нашу страну беспилотниками "Shahed".

В Минобороны РФ обвинили Украину в атаке Москвы с помощью 8 беспилотников утром 30 мая, заявив, что 5 дронов они сбили, а еще 3 - подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

Однако российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Украина запустила 32 беспилотника, некоторые из которых были нацелены на престижный район Рублевки в Московской области.

По данным российского независимого издания, беспилотник наносил удары преимущественно по районам возле резиденции Путина в Ново-Огарево и другим элитным районам Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий в столице РФ получили незначительные повреждения, а российские источники показали кадры небольшого взрыва в районе Новая Москва.

Российский "военкор" утверждал, что БПЛА, летающие над Москвой, напоминают украинские ударные беспилотники.

На кадрах с геолокацией видно, как российские силы сбивают беспилотники, идентифицированные как украинские по данным OSINT, в нескольких разных районах Москвы и Московской области.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицал, что наша страна была непосредственно причастна к удару беспилотника, но спрогнозировал, что в будущем количество таких атак может увеличиться.

РФ не смогла воздушными ударами по Украине показать "успех" в войне

В Институте изучения войны отмечают, что недавние жалобы российских блогеров на предполагаемое отсутствие эскалации со стороны РФ в ответ на рейд в Белгородской области и налет дронов в Московской области "не делают заслуги" оккупантам в беспрецедентном масштабе их воздушной кампании против Киева.

Многие блогеры и лица, в том числе бывший российский офицер Игорь Гиркин и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин неоднократно жаловались на отсутствие полномасштабной всеобщей и экономической мобилизации в РФ, что, по их словам, является единственной возможной мерой, способной удовлетворить более широкий протест в информационном пространстве.

Путин скрывает ограниченные возможности РФ

Как говорится в отчете ISW, руководитель Кремля Путин пытается преуменьшить значение атаки беспилотников на Москву, чтобы "не раскрывать ограниченные возможности, которые у него есть, чтобы отомстить Украине".

Путин заявил, что войска РФ якобы нанесли удар по штаб-квартире украинской военной разведки "два-три дня назад", и что Росармия продолжают реагировать на "войну Украины против Донбасса", нанося удары по украинской "военной инфраструктуре".

Путин намекнул, что удар беспилотника по Москве был ответом Киева на российские удары.

Акцент Путина на прошлых и текущих ракетных ударах, вероятно, является попыткой показать, что РФ уже активно принимает ответные меры и ей не нужно реагировать "на дальнейшие украинские провокации", считают эксперты.

"Путин последовательно реагировал на подлинные и предполагаемые действия Украины, отдавая приказы о массированных ракетных и беспилотных кампаниях, вероятно, из-за неспособности российских войск добиться каких-либо решающих результатов на поле боя", - говорится в публикации.

Ключевые выводы

Атака беспилотников на Москву вызвала неоднозначную реакцию в российском информационном пространстве.

Минобороны РФ, вероятно, пытается скрыть высокие потери России в Украине, искусственно раздувая украинские потери в войне.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что РФ не пойдет на переговоры, пытаясь выиграть войну.

Войска РФ провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Сватово, а российские источники утверждали, что Росармия нанесла наземный удар южнее Кременной.

Темп российских и украинских наступательных операций на Бахмутском направлении по состоянию на 30 мая остается низким.

Войска РФ продвинулись незначительно на фоне продолжающихся наземных атак на линии Авдеевка - Донецк.

Войска РФ не проводили подтвержденных наземных атак на южном направлении.

Российские официальные лица создают местные программы поддержки ветеранов, которые, вероятно, направлены на рекламу преимуществ военной службы в РФ.

Российские оккупационные "власти" продолжают депортировать украинских детей в РФ под предлогом якобы оказания педиатрической помощи.

Атака дронов на Москву 30 мая

В Москве во вторник, 30 мая, утром заявили о массированной атаке дронов. БПЛА врезались в многоэтажки столицы РФ, а также летали над областью.

Российские СМИ писали, что в атаке участвовали 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. При этом в Минобороны РФ отчитались всего о восьми дронах.

В эпицентре атаки дронов на Москву и область оказались имения путинской элиты. Беспилотники упали недалеко от резиденции самого диктатора Владимира Путина, а также у здания министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Стоит отметить, что в воздушных силах Украины уверяют, что атака беспилотников на Москву - это внутренние проблемы страны-агрессора, и их будет все больше.

О том, кто может стоять за атакой дронов, - читайте в материале РБК-Украина.