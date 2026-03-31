Нестабільна погода в Україні: де сьогодні йтимуть дощі, а де - з мокрим снігом

Сьогодні, 31 березня, в Україні очікується волога та нестабільна погода з дощами по всій території. Такі погодні умови організує циклон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.
"В Україні березень завершиться вологою погодою - часом дощі, яким ми насправді дуже раді. Бо без весняних дощів зелені листочки скромно ніяк не хочуть з'являтися". - повідомила Діденко.
За її словами, погода сьогодні передбачається нестабільна, а температура повітря очікується цікавою та неоднорідною.
На заході України очікується прохолодна температура - вдень лише +4…+9 градусів, а в Карпатах можливий навіть мокрий сніг.
Водночас у більшості регіонів буде значно тепліше від +10 до +15 градусів. Найвищі температури прогнозують у центральних та східних областях - зокрема на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині та в районі Кропивницького, де повітря прогріється до +14…+19 градусів.
У столиці березень завершиться дощем та порівняно теплою погодою. Як зазначила синоптик, сьогодні вологе повітря у Києві прогріється до +15 градусів.
За попередніми прогнозами, протягом тижня в Україні збережеться волога погода з періодичними дощами.
Водночас на Вербну неділю опади ймовірні лише на півдні країни, тоді як у більшості регіонів очікується більше сонця та помірно тепла весняна погода.
