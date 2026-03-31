Нестабільна погода в Україні: де сьогодні йтимуть дощі, а де - з мокрим снігом

07:00 31.03.2026 Вт
2 хв
В останній день березня на погоду вплине циклон
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптик дала прогноз погоди на 31 березня (Getty Images)

Сьогодні, 31 березня, в Україні очікується волога та нестабільна погода з дощами по всій території. Такі погодні умови організує циклон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

"В Україні березень завершиться вологою погодою - часом дощі, яким ми насправді дуже раді. Бо без весняних дощів зелені листочки скромно ніяк не хочуть з'являтися". - повідомила Діденко.

За її словами, погода сьогодні передбачається нестабільна, а температура повітря очікується цікавою та неоднорідною.

На заході України очікується прохолодна температура - вдень лише +4…+9 градусів, а в Карпатах можливий навіть мокрий сніг.

Водночас у більшості регіонів буде значно тепліше від +10 до +15 градусів. Найвищі температури прогнозують у центральних та східних областях - зокрема на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині та в районі Кропивницького, де повітря прогріється до +14…+19 градусів.

Погода у Києві

У столиці березень завершиться дощем та порівняно теплою погодою. Як зазначила синоптик, сьогодні вологе повітря у Києві прогріється до +15 градусів.

Що далі

За попередніми прогнозами, протягом тижня в Україні збережеться волога погода з періодичними дощами.

Водночас на Вербну неділю опади ймовірні лише на півдні країни, тоді як у більшості регіонів очікується більше сонця та помірно тепла весняна погода.

Нагадаємо, раніше синоптики вже оприлюднювали детальний прогноз погоди на останній день березня та звертали увагу на суттєвий температурний контраст між різними регіонами України.

Водночас РБК-Україна підготувало розширений прогноз до кінця тижня з погодними картами.

Крім того, Український гідрометеорологічний центр оприлюднив коротку кліматичну характеристику квітня та поділився попереднім прогнозом погоди на другий місяць весни.

