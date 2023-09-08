Неспроможність Грузії інтегруватися в ЄС зіграє на руку Росії, - Боррель

Він впевнений, що Грузія, без сумніву, належить до європейської сім'ї. Проте, за його словами, Тбілісі поки що виконав лише три з 12 вимог, які ЄС висунув як передумову для надання країні офіційного статусу кандидата.

На думку Борреля, Росія буде дуже рада, якщо Грузії не вдасться інтегруватися в Євросоюз.

Вступ Грузії до ЄС

Тбілісі має провести низку реформ для набуття статусу кандидата в члени ЄС. Проте в Євросоюзі вбачають в кроках грузинського уряду на цьому шляху певні відступи.

Зокрема, через поновлення авіасполучення з РФ у травні Грузії передали офіційний демарш від імені 27 держав ЄС, і тоді посол Євросоюзу зауважив, що таке рішення Тбілісі суперечить рішучості ЄС ізолювати РФ через війну проти України.

Після цього в парламенті Грузії заявили, що Тбілісі не бачить ризиків для себе у відновленні польотів бортів російських авіакомпаній, а саме рішення продиктоване виключно "політикою терпіння".

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