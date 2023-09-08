Неспроможність Грузії інтегруватися в ЄС зіграє на руку Росії, - Боррель

Неспроможність Грузії інтегруватися в Європейський Союз може піти Росії на користь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля, якого цитує The Guardian.
Він впевнений, що Грузія, без сумніву, належить до європейської сім'ї. Проте, за його словами, Тбілісі поки що виконав лише три з 12 вимог, які ЄС висунув як передумову для надання країні офіційного статусу кандидата.
На думку Борреля, Росія буде дуже рада, якщо Грузії не вдасться інтегруватися в Євросоюз.
Тбілісі має провести низку реформ для набуття статусу кандидата в члени ЄС. Проте в Євросоюзі вбачають в кроках грузинського уряду на цьому шляху певні відступи.
Зокрема, через поновлення авіасполучення з РФ у травні Грузії передали офіційний демарш від імені 27 держав ЄС, і тоді посол Євросоюзу зауважив, що таке рішення Тбілісі суперечить рішучості ЄС ізолювати РФ через війну проти України.
Після цього в парламенті Грузії заявили, що Тбілісі не бачить ризиків для себе у відновленні польотів бортів російських авіакомпаній, а саме рішення продиктоване виключно "політикою терпіння".
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