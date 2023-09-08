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Неспособность Грузии интегрироваться в ЕС сыграет на руку России, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Неспособность Грузии интегрироваться в Европейский Союз может пойти России на пользу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которого цитирует The Guardian.

Он уверен, что Грузия, несомненно, принадлежит к европейской семье. Однако, по его словам, Тбилиси пока выполнил только три из 12 требований, которые ЕС выдвинул в качестве предпосылки для предоставления стране официального статуса кандидата.

По мнению Борреля, Россия будет рада, если Грузии не удастся интегрироваться в Евросоюз.

Вступление Грузии в ЕС

Тбилиси должен провести ряд реформ для получения статуса кандидата в члены ЕС. Однако в Евросоюзе видят в шагах грузинского правительства на этом пути некоторые отступления.

В частности, из-за возобновления авиасообщения с РФ в мае Грузии передали официальный демарш от имени 27 государств ЕС, и тогда посол Евросоюза заметил, что такое решение Тбилиси противоречит решимости ЕС изолировать РФ из-за войны против Украины.

После этого в парламенте Грузии заявили, что Тбилиси не видит риска для себя в возобновлении полетов бортов российских авиакомпаний, а само решение продиктовано исключительно "политикой терпения".

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ГрузияЖозеп БоррельЕвросоюзВступление в ЕС