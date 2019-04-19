Неспортивный разговор: как прошли дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском"

В штабе Петра Порошенко возлагали большие надежды на публичные дебаты с Владимиром Зеленским. В команде действующего президента рассчитывали, что, с одной стороны, Зеленский попадет в некомфортную для него среду серьезных политических тем. С другой - что Порошенко сможет предстать перед зрителями гораздо более компетентным и опытным политиком, заслуживающим остаться в президентском кресле.

Несмотря на то, что дебаты предусмотрены законом, кандидаты не обязаны участвовать в них. В законе указано, что дебаты должны пройти в последнюю пятницу перед днем голосования. В Центризбиркоме, в свою очередь, разъяснили, что официальные дебаты, которые финансируются из госбюджета, должны пройти в студии "Суспільного" 19 апреля в 20:00.

Порошенко заявил о необходимости дебатов еще вечером 31 марта, по окончанию первого тура выборов, в котором он заметно отстал от лидера президентской гонки. "Ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты. И если кто-то будет уклоняться, то это означает, что ему нечего сказать", – уверенно заявил журналистам Порошенко. В тот же вечер Зеленский ответил: "Я готов. Я - открытый человек, я готов к любому интервью".

Вскоре после этого заявления в штабе Зеленского уточнили, что дебаты возможны, если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95", и если Порошенко извинится за оскорбления и упоминания о "марионетке Коломойского". Также в самом штабе засомневались, стоит ли проводить дебаты вообще, поскольку "на это нет запроса общества". Через пару дней Зеленский обнародовал видеообращение, в котором заявил, что готов к дебатам, но с рядом условий. Кандидат потребовал, чтобы дебаты состоялись на НСК "Олимпийский", но сначала оба политика должны сдать анализы на наркотики и алкоголь. В ответ на это Порошенко записал свое видео, в котором принял условия Зеленского. "Стадион так стадион", – сказал он.

Сдав анализы, отдельно друг от друга, кандидаты стали спорить о дате дебатов. Позиция штаба Порошенко заключалась в том, что 14 апреля они могут встретиться на "Олимпийском", но вечером 19 апреля должны состояться официальные дебаты в студии "Суспільного". Тогда как в команде Зеленского настояли: дебаты должны пройти только на НСК и только в 19:00 19 апреля, как в итоге и вышло. Но, несмотря на категорическую позицию своего конкурента, Порошенко пришел на стадион и 14 апреля, где в формате пресс-конференции отвечал на вопросы журналистов и выступил с речью перед своими сторонниками, собравшимися на стадионе. Зеленский на дебаты 14 апреля не явился.

Чтобы кандидаты смогли успеть в пятницу 19 числа и на стадион, и в студию "Суспільного" ЦИК перенес теледебаты на площадке общественном вещателе на один час позже. Но и визит в студию Зеленский проигнорировал, ограничившись общением с Порошенко на стадионе.

Обязательное условие для прохода на стадион – наличие пригласительного от одного из штабов. Приглашения раздавали бесплатно. Но накануне в интернете появились объявления о продаже билетов по цене от 250 до 999 гривен. Некоторые граждане просили у стоящих в очереди "лишний билетик".

Происходящее на входе в стадион походило на атмосферу перед концертом "Океана Эльзы", играла бодрящая музыка, люди шли с флагами. Однако иностранцы, пришедшие на стадион, отмечали, что меры безопасности напоминают скорее подготовку к саммиту НАТО, а не дебаты кандидатов в президенты. Журналисты с техникой проходили досмотр по особой процедуре, как в аэропорту.

Поле стадиона разделили на две фан-зоны – сторона Зеленского и сторона Порошенко. За несколько дней до дебатов команды начали установку сцен, причем для каждого кандидата – отдельной. Из-за чего ожидалось, что Зеленский и Порошенко будут стоять друг от друга на расстоянии футбольного поля.

Но, прибыв на стадион, Порошенко решил действовать экспромтом. Сначала, зайдя на свою сцену, действующий президент вместе со своей командой и ведущим через несколько минут направился к сцене Зеленского.

- Нужно было две сцены делать? А как же люди, что пришли к Порошенко? Хотите, чтобы я к вам пришел? – удивился Зеленский.

Пока Порошенко поднимался на сцену, его оппонент обратился к своим сторонникам и предложил поаплодировать "людям, которых привезли на автобусах", явно намекая на то, какими методами штаб Порошенко обеспечивал "явку" лояльных ему зрителей.

Первая публичная встреча Порошенко и Зеленского в статусе кандидатов началась с рукопожатия. Но на этом джентельменские формальности завершились, уступив место взаимным упрекам и обвинениям.

Первым по результату жребия выступление начал Зеленский. "Я сам был за господина Порошенко. Но я ошибся, мы ошиблись. Могли ли мы тогда представить, что его "жить по-новому" станет нашим "выживать"? Могли ли мы тогда представить, что ваше "я закончу войну за две недели" станет нашим Иловайск и Дебальцево. Могли ли мы тогда представить, что его "обогащение людей" станет обогащением лишь его людей?", – отметил Зеленский.

- Я - результат ваших ошибок и обещаний. Вы это понимаете. Помните тот момент, когда вы меня пригласили на Банковую? Вы тогда сказали: Вова, зачем оно тебе нужно? Ты не будешь видеть детей, будешь меньше зарабатывать, зачем вы все туда лезете?, – добавил кандидат.

Взяв слово, Порошенко акцентировал внимание на некомпетентности своего оппонента, его неготовности возглавить воюющую страну.

- Как кандидат в президенты собирается удерживать международную коалицию, которую мы шаг за шагом строили эти пять лет? Как он собирается выполнять функции верховного главнокомандующего? – обращаясь к Зеленскому, спрашивал Порошенко.

Он также не упустил возможность упрекнуть соперника в том, что Зеленский якобы скрывался от повесток в военкомат в 2014 году, когда страна противостояла агрессору на Донбассе, указывал на его неопытность и уверял, что он не сможет противостоять Путину.

- Я верю, что господин Владимир не хочет сдать Украину. Я верю, что господин Владимир и мечты не имеет затянуть Украину обратно в Российскую империю. Но Путин имеет такую мечту, – заявил Порошенко.

Невзирая на то, что фан-сектор действующего президента количественно в разы превышал сторонников оппонента, Зеленскому досталось больше оваций. Аплодисменты и одобрительные возгласы перекрывали монотонное скандирование "Ганьба", звучавшее, когда Зеленский ненадолго переходил на русский язык.

Когда пришло время задавать вопросы, каждый кандидат говорил о своем, не давая прямых ответов на реплики оппонента. Складывалось впечатление, что соперники даже не слушают друг друга, явно упуская взаимные возможности использовать ошибки и "ляпы". Порошенко, к примеру, не отреагировал на фразу Зеленского о "повстанцах ДНР/ЛНР". И только потом, уже приехав на дебаты на "Суспильному", Порошенко рассказал, что слова о "повстанцах" якобы привели его в ужас. Сам Зеленский буквально засыпал Порошенко вопросами "от народа", предлагая ему выбрать любой понравившийся.

Кандидат спрашивал, к примеру, о том, почему украинцы бедны, а президент богат, почему не найдены поджигатели военных складов и убийцы журналиста Павла Шеремета, почему никто не ответил за трагедии в Дебальцево и Иловайске. На что Порошенко ответил, что "мы видим позицию тотальной некомпетентности", указывая на Зеленского.

- Достаточно посмотреть пресс-конференции и украинские каналы, где на каждый вопрос был дан ответ, - добавил Порошенко.

В ответ на обвинения Порошенко в том, что Зеленский готов "встать перед Путиным на колени", тот объяснил, что эти слова были вырваны из контекста.

- По поводу колен, чтоб всем было понятно, что я имел ввиду. Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына с фронта, перед каждым ребенком, не дождавшемся своего отца, перед женой, которая не дождалась своего мужа. И вас приглашаю, – сказал Зеленский, после чего встал на колени лицом к зрителям.

Порошенко тоже опустился на одно колено спиной к аудитории, лицом к депутату от БПП Татьяне Рычковой, которая стояла за спиной действующего президента на сцене с флагом Украины в руках. Ее муж погиб в 2014 году в ходе военных действий на Донбассе.

В заключительном слове Зеленский признал, что у Порошенко были заслуги. Но оппонент упрекнул главу государства, что все успехи, например безвиз и томос, Порошенко приписал себе, тем самым, обесценив роль президента в их достижении. Тогда как Порошенко напомнил Зеленскому, что тот не Голобородько – герой сериала "Слуга народа", а бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского.

Фото РБК-Украина, Виталий Носач, Влад Красинский

Каждый при своем

Публика под сценой Зеленского собралась малочисленная, но яркая. В ответ на выступление звучала преимущественно нецензурная брань.

- Уйди красиво, д***б, б***ь! – кричал мужчина с металлическими коронками.

- Вы не Голобородько, вы сюда не на троллейбусе приехали, – говорил оппоненту президент.

- А ты на чем, г***н? – вопрошала толпа. – Уходи! Уходи! Уходи!

Корреспондент РБК-Украина обратился к модно одетому парню в темных очках.

- Не получил ни одного ответа от человека, который не сдержал ни одного своего слова. Он - балабол конченный, из-за него умирали мои друзья. Он опозорил нашу страну. Он - с***н, отмывал бабки в России, – сказал парень, представившийся Владиславом.

Пожилой мужчина с татуировкой трезубца на голове тем временем давал интервью иностранным журналистам:

- Дебаты подтвердили мои убеждения, что барыга не может быть президентом. Теперь у нас появилась надежда на перемены.

По окончанию дебатов сторонники кандидатов начали расходиться со стадиона под звуки марша украинской армии. Вплоть до выхода их разделял кордон силовиков, однако выяснять отношения никто не собирался.

Две грустные девушки в национальных флагах неспешно покидали фан-зону Порошенко.

- Это было шоу, а не дебаты, особенно со стороны Зеленского. Он много чего наговорил, но вообще непонятно, как собирается это выполнять, – поделилась впечатлениями Алина.

Под стадионом две женщины сосредоточенно вызванивали кого-то из списка. На вопрос о том, как им дебаты, они отвечали немногословно:

- Очень хорошо все прошло. Нам все понравилось. Ничего особого не запомнилось. Мы за Петра Алексеевича, – говорила одна из них.

В ходе беседы все же удалось узнать, что они организовано приехали из Краснокутского района на Харьковщине. За комментарием посоветовали обратиться к их начальнику. "Начальник" – седой мужчина в кожаной куртке, осознав, что его коллеги наговорили лишнего, быстро спрятал список в карман и увел подчиненных от греха подальше. Тем временем Порошенко вернулся на свою сцену и попытался закрепить образ победителя, после чего уехал на "Суспильне".

"Страна под угрозой реванша. И я противник того, чтобы Украина платила такую цену, выводя людей на Майдан. И это будет уже другой Майдан", – заявил Порошенко, комментируя возможную победу Зеленского на выборах.

"Это - чистая и безоговорочная победа. Дебаты - это шоу. И Зеленский, в отличие от Порошенко, профессиональный шоумен. Потому, как говорил Валерий Лобановский - результат на табло", - сказал РБК-Украина один из политтехнологов Зеленского.