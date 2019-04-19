Неспортивна розмова: як пройшли дебати Зеленського та Порошенко на "Олімпійському"

У штабі Петра Порошенка покладали великі надії на публічні дебати з Володимиром Зеленським. У команді чинного президента розраховували, що, з одного боку, Зеленський потрапить в некомфортне для нього середовище серйозних політичних тем. З іншого - що Порошенко зможе постати перед глядачами набагато більш компетентним і досвідченим політиком, який заслуговує на те, щоб залишитися в президентському кріслі.

Незважаючи на те, що дебати передбачені законом, кандидати не зобов'язані брати в них участь. У законі вказано, що дебати повинні відбутись в останню п'ятницю перед днем голосування. У Центрвиборчкомі, в свою чергу, роз'яснили, що офіційні дебати, які фінансуються з держбюджету, повинні пройти в студії "Суспільного" 19 квітня о 20:00.

Порошенко заявив про необхідність дебатів ще ввечері 31 березня, по закінченню першого туру виборів, у якому він помітно відстав від лідера президентської гонки. "Ключовим елементом виборів у другому турі повинні бути дебати. І якщо хтось буде ухилятися, то це означає, що йому нічого сказати", – впевнено заявив журналістам Порошенко. У той же вечір Зеленський відповів: "Я готовий. Я - відкрита людина, я готовий до будь-якого інтерв'ю".

Незабаром після цієї заяви в штабі Зеленського уточнили, що дебати можливі, якщо дозволить його графік як художнього керівника студії "Квартал 95", і якщо Порошенко вибачиться за образи і згадки про "маріонетку Коломойського". Також в самому штабі засумнівалися, чи варто проводити дебати взагалі, оскільки "на це немає запиту суспільства". Через пару днів Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що готовий до дебатів, але з рядом умов. Кандидат зажадав, щоб дебати відбулися на НСК "Олімпійський", але спочатку обидва політики повинні здати аналізи на наркотики і алкоголь. У відповідь на це Порошенко записав своє відео, в якому прийняв умови Зеленського. "Стадіон так стадіон", – сказав він.

Здавши аналізи, окремо один від одного, кандидати стали сперечатися про дату дебатів. Позиція штабу Порошенка полягала в тому, що 14 квітня вони можуть зустрітися на "Олімпійському", але ввечері 19 квітня мають відбутися офіційні дебати в студії "Суспільного". Тоді як в команді Зеленського наполягли: дебати повинні пройти тільки на НСК і тільки о 19:00 19 квітня, в підсумку так і вийшло. Але, незважаючи на категоричну позицію свого конкурента, Порошенко прийшов на стадіон і 14 квітня, де у форматі прес-конференції відповідав на запитання журналістів і виступив з промовою перед своїми прихильниками, які зібралися на стадіоні. Зеленський на дебати 14 квітня не з'явився.

Щоб кандидати змогли встигнути в п'ятницю 19 числа і на стадіон, і в студію "Суспільного" ЦВК перенесла теледебати на суспільному мовнику на годину пізніше. Але й візит у студію Зеленський проігнорував, обмежившись спілкуванням з Порошенком на стадіоні.

До п'ятої години вечора п'ятниці на підходах до НСК "Олімпійський" в чергах вишикувалися сотні людей. Щоб потрапити на сам стадіон "уболівальникам" обох кандидатів потрібно було пройти три етапи огляду. При вході на арену у присутніх глядачів забирали агітаційну символіку, аж до нарукавних пов'язок з написами "Зберегти Україну", воду і заборонені предмети. Для виявлення вибухівки задіяли службових собак, щоб знайти зброю – рамки з металодетекторами. На дахах прилеглих будинків спостерігачі помітили кілька снайперських розрахунків.

Обов'язкова умова для проходу на стадіон – наявність запрошення від одного з штабів. Запрошення роздавали безкоштовно. Але напередодні в інтернеті з'явилися оголошення про продаж квитків за ціною від 250 до 999 гривень. Деякі громадяни просили у тих, хто стояв у черзі "зайвий квиточок".

Те, що відбувається на вході до стадіону, було схоже на атмосферу перед концертом "Океану Ельзи", грала енергійна музика, люди йшли з прапорами. Проте іноземці, які прийшли на стадіон, відзначали, що заходи безпеки нагадують швидше підготовку до саміту НАТО, а не дебати кандидатів у президенти. Журналісти з технікою проходили огляд за особливою процедурою, як в аеропорту.

Поле стадіону розділили на дві фан-зони – сторона Зеленського та сторона Порошенко. За кілька днів до дебатів команди почали встановлювати сцени, причому для кожного кандидата – окрему. Тож очікувалося, що Зеленський і Порошенко будуть стояти один від одного на відстані футбольного поля.

Але, прибувши на стадіон, Порошенко вирішив діяти експромтом. Спочатку зайшовши на свою сцену, чинний президент разом зі своєю командою і ведучим через кілька хвилин попрямував до сцени Зеленського.

- Треба було дві сцени робити? А як же люди, що прийшли до Порошенка? Хочете, щоб я до вас прийшов? – здивувався Зеленський.

Поки Порошенко піднімався на сцену, його опонент звернувся до своїх прихильників і запропонував їм поаплодувати "людям, яких привезли на автобусах", явно натякаючи на те, якими методами штаб Порошенка забезпечував "явку" лояльних йому глядачів.

Перша публічна зустріч Порошенка і Зеленського в статусі кандидатів почалася із рукостискання. Але на цьому джентельменскі формальності завершилися, поступившись місцем взаємним докорам і звинуваченням.

Першим за результатом жеребкування виступ почав Зеленський. "Я сам був за пана Порошенка. Але я помилився, ми помилилися. Чи могли ми тоді уявити, що його "жити по-новому" стане нашим "виживати"? Чи могли ми тоді уявити, що ваше "я закінчу війну за два тижні" стане нашим Іловайськом та Дебальцевим. Чи могли ми тоді уявити, що його "збагачення людей" стане збагаченням лише його людей?" – зауважив Зеленський.

- Я - результат ваших помилок і обіцянок. Ви це розумієте. Пам'ятаєте той момент, коли ви мене запросили на Банкову? Ви тоді сказали: Вова, навіщо воно тобі треба? Ти не будеш бачити дітей, будеш менше заробляти, навіщо ви все туди лізете? – додав кандидат.

Взявши слово, Порошенко акцентував увагу на некомпетентності свого опонента, його неготовності очолити воюючу країну.

- Як кандидат у президенти збирається утримувати міжнародну коаліцію, яку ми крок за кроком будували ці п'ять років? Як він збирається виконувати функції верховного головнокомандувача? – звертаючись до Зеленського, питав Порошенко.

Він також не втратив можливості дорікнути суперника в тому, що Зеленський нібито переховувався від повісток у військкомат у 2014 році, коли країна протистояла агресору на Донбасі, вказував на його недосвідченість і запевняв, що той не зможе протистояти Путіну.

- Я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну. Я вірю, що пан Володимир і мрії не має затягнути Україну назад у Російську імперію. Але Путін має таку мрію, – заявив Порошенко.

Незважаючи на те, що фан-сектор чинного президента кількісно в рази перевищував прихильників опонента, Зеленському дісталося більше овацій. Оплески і схвальні вигуки перекривали монотонне скандування "Ганьба", яке звучало, коли Зеленський ненадовго переходив на російську мову.

Коли прийшов час ставити питання, кожен кандидат говорив про своє, не даючи прямих відповідей на репліки опонента. Складалося враження, що суперники навіть не слухають один одного, явно втрачаючи взаємні можливості використовувати помилки і "ляпи". Порошенко, приміром, не відреагував на фразу Зеленського про "повстанців ДНР/ЛНР". І тільки потім, вже приїхавши на дебати на "Суспільному", Порошенко розповів, що слова про "повстанців" нібито привели його в жах. Сам Зеленський буквально засипав Порошенко питаннями "від народу", пропонуючи йому вибрати будь-яке з них.

Кандидат питав, до прикладу, про те, чому українці бідні, а президент багатий, чому не знайдені підпалювачі військових складів і вбивці журналіста Павла Шеремета, чому ніхто не відповів за трагедії в Дебальцевому і Іловайську. На що Порошенко відповів, що "ми бачимо позицію тотальної некомпетентності", вказуючи на Зеленського.

- Досить подивитися прес-конференції і українські канали, де на кожне питання було дано відповідь, - додав Порошенко.

У відповідь на звинувачення Порошенка в тому, що Зеленський готовий "стати на коліна перед Путіним", той пояснив, що ці слова були вирвані з контексту.

- З приводу колін, щоб всім було зрозуміло, що я мав на увазі. Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася сина з фронту, перед кожною дитиною, яка не дочекалпсь свого батька, перед дружиною, яка не дочекалася свого чоловіка. І вас запрошую, – сказав Зеленський, після чого встав на коліна обличчям до глядачів.

Порошенко теж опустився на одне коліно спиною до аудиторії, обличчям до депутата від БПП Тетяни Ричкової, яка стояла за спиною чинного президента на сцені з прапором України в руках. Її чоловік загинув у 2014 році в ході бойових дій на Донбасі.

У заключному слові Зеленський визнав, що у Порошенка були заслуги. Але опонент дорікнув главі держави, що всі успіхи, наприклад безвіз і томос, Порошенко приписав собі, тим самим, знецінивши роль президента у їх досягненні. Тоді як Порошенко нагадав Зеленському, що той не Голобородько – герой серіалу "Слуга народу", а бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського.

Фото РБК-Украина, Віталій Носач, Влад Красінський

Кожен при своєму

Публіка під сценою Зеленського зібралася нечисленна, але яскрава. У відповідь на виступ звучала переважно нецензурна лайка.

- Іди красиво, д***б, б***ь! – кричав чоловік з металевими коронками.

- Ви не Голобородько, ви сюди не на тролейбусі приїхали, – говорив опоненту президент.

- А ти на чому, гондон? – запитувала натовп. – Йди! Йди! Йди!

Кореспондент РБК-Україна звернувся до модно одягненого хлопця у темних окулярах.

- Не отримав жодної відповіді від людини, яка не виконала жодного свого слова. Він - балабол кончений, через нього вмирали мої друзі. Він зганьбив нашу країну. Він - сцикун, відмивав бабки в Росії, – сказав хлопець, який назвався Владиславом.

Літній чоловік з татуюванням тризубу на голові тим часом давав інтерв'ю іноземним журналістам:

- Дебати підтвердили мої переконання, що барига не може бути президентом. Тепер у нас з'явилася надія на зміни.

По закінченню дебатів прихильники кандидатів почали розходитися зі стадіону під звуки маршу української армії. Аж до виходу їх розділяв кордон силовиків, однак з'ясовувати стосунки ніхто не збирався.

Двоє сумних дівчат у національних прапорах неспішно залишали фан-зону Порошенко.

- Це було шоу, а не дебати, особливо з боку Зеленського. Він багато чого наговорив, але взагалі незрозуміло, як він збирається це виконувати, – поділилася враженнями Аліна.

Під стадіоном дві жінки зосереджено видзвонювали когось зі списку. На запитання про те, як їм дебати, вони відповідали небагатослівно:

- Дуже добре все пройшло. Нам все сподобалося. Нічого особливого не запам'яталося. Ми за Петра Олексійовича, – говорила одна з них.

У ході бесіди все ж вдалося дізнатися, що вони організовано приїхали з Краснокутського району на Харківщині. За коментарем порадили звернутися до їх начальника. "Начальник" – сивий чоловік у шкіряній куртці, усвідомивши, що його колеги наговорили зайвого, швидко сховав список у кишеню і повів підлеглих від гріха подалі. Тим часом Порошенко повернувся на свою сцену і спробував закріпити образ переможця, після чого поїхав на "Суспильне".

"Країна під загрозою реваншу. І я противник того, щоб Україна платила таку ціну, виводячи людей на Майдан. І це буде вже інший Майдан", – заявив Порошенко, коментуючи можливу перемогу Зеленського на виборах.

"Це - чиста і беззастережна перемога. Дебати - це шоу. І Зеленський, на відміну від Порошенка, професійний шоумен. Бо, як казав Валерій Лобановський - результат на табло", - сказав РБК-Україна один з політтехнологів Зеленського.