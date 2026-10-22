Несподіваний союз конкурентів: OpenAI розгорне свої ШІ-моделі у хмарі Google

Розширення каталогу та єдиний доступ до лідерів ринку

Нові нейромережі від OpenAI найближчим часом стануть доступні у каталозі Model Garden, де вже представлено понад двісті різних варіантів.

Наразі користувачам платформи доступні власні розробки Gemini від Google, відкриті рішення Mistral, Llama та Gemma, а також Claude від Anthropic.

Завдяки цій інтеграції Google стане єдиним великим хмарним провайдером, який надає прямий доступ до трьох провідних закритих ШІ-моделей на одній платформі.

Платформа поєднає алгоритми з вбудованими засобами контролю доступу, централізованим управлінням даними та високопродуктивною інфраструктурою Google Cloud для виконання ресурсомістких корпоративних завдань.

"Google Cloud – провідна платформа для розробників і компаній, які створюють ШІ-агентів, розробляють програмне забезпечення та впроваджують ШІ в роботу. Це партнерство – важливий крок до того, щоб наші найпотужніші моделі й Codex стали доступними в середовищах, де клієнти вже працюють над своїми розробками", - наголосив президент і співзасновник OpenAI Грег Брокман.

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Флагманські моделі та умови використання

Попри нову угоду, компанія Microsoft залишається основним хмарним партнером OpenAI. Проте у хмарі Google з'явиться повний набір сучасних моделей серії GPT 6 та 6.1 - Astra, Sol та Luna.

Особливості використання нових систем у хмарі

Найдорожчою в експлуатації традиційно стане флагманська версія Astra.

Платформа Google дозволяє динамічно перерозподіляти навантаження між різними моделями залежно від продуктивності, затримки та ефективності.

Купівля здійснюватиметься через Google Cloud Marketplace, а підприємства із зобов'язаннями щодо витрат у Google Cloud зможуть зараховувати ці покупки в рахунок виконання своїх зобов'язань у GCP.

Усі транзакції та обчислення виконуватимуться повністю на інфраструктурі Google.

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Можливості для розробників та корпоративного сектору

Зараз трійка моделей від OpenAI розгортається у режимі закритого попереднього перегляду для обраних корпоративних користувачів, а загальний доступ відкриють незабаром.

Отримати ранній доступ можна за спеціальним запитом, після чого використання буде можливим через програмний інтерфейс API, інструменти Codex CLI або Codex Desktop.

Окрім хмарної інфраструктури, нові системи незабаром стануть доступними в клієнтах Google Antigravity та Gemini Agent. Примітно, що цього часу Antigravity підтримував лише Gemini та Claude.

"Ми прагнемо надати клієнтам широкий вибір моделей, зокрема від OpenAI, щоб вони могли обирати потрібну модель для кожного завдання, досягаючи оптимальної якості та знижуючи витрати", - заявив генеральний директор Google Cloud Томас Куріан.

Інтеграція рішення від OpenAI стане важливою альтернативою для користувачів, які шукають заміну флагманській Gemini 4 Argon.

Попри покращену продуктивність топова ШІ-модель від Google, споживає обчислювальні токени з високою швидкістю.